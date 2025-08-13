Sucesos

Sospechoso de brutal ataque contra quinceañera recibe dura medida

El sujeto de apellido Pérez, de 31 años, es sospechoso de intento de femicidio en Santa Bárbara, Heredia

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un sujeto de apellidos Pérez Araya, de 31 años, deberá descontar un año de prisión preventiva, debido a que es sospechoso de una tentativa de femicidio contra una menor de 15 años.

Así lo solicitó la Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV), con sede en San Joaquín de Flores, Heredia.

Las autoridades investigan una posible relación impropia de Pérez con la quinceañera.

Las medidas las impuso el Juzgado Penal de la localidad, este martes 12 de agosto.

LEA MÁS: Una muchacha de 17 años está grave al ser baleada en la cabeza

Cárceles, prisiones, privación de libertad, megacárcel, cárcel, prisión
Fiscalía pedirá que al sospechoso de apellido Pérez, de 31 años, le cambien las medidas cautelares por intento de femicidio. Foto: Ilustrativa (Shutterstock/Shutterstock)

La agresión ocurrió en Santa Bárbara de Heredia, el domingo 3 de agosto anterior. La Cruz Roja recibió el reporte a las 9:28 p.m.

“La información obtenida por las autoridades judiciales hizo presumir que se trataba de un hecho accidental, ya que, en ese momento, no se contaba con indicios suficientes para descartar una situación diferente.

“Ante esa circunstancia, el despacho abrió una investigación por los presuntos delitos de tenencia ilegal de arma permitida, lesiones culposas y relaciones sexuales con persona menor de edad (conocido como relación impropia)”, detallaron en el Ministerio Público.

LEA MÁS: Caso de quinceañera que recibió disparo en la cara dio un giro inesperado

A Pérez le impusieron salir del país, presentarse a firmar una vez al mes, prohibición de molestar por cualquier medio a la víctima y la prohibición de acercarse a esta a un kilómetro de distancia.

LEA MÁS: OIJ revela cómo ocurrió tragedia en la que quinceañera recibió disparó en la cara

“Como parte del desarrollo del caso, la plataforma ordenó otras diligencias de investigación, las cuales permitieron descartar la primera tesis y, a su vez, se obtuvo prueba que ahora permite presumir que se trata de un posible delito de tentativa de femicidio”, detalló la Fiscalía.

El caso se investiga bajo el expediente 25-006310-0059-PE.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
quinceañera baleada en Herediaquinceañera baleada en la caraPérez Araya
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.