Sospechoso de desaparición y muerte de Ligia Faerron enfrentará un día clave este viernes

González fue detenido el pasado martes por el OIJ. (John Durán/La Nación)

El Poder Judicial dio a conocer una información muy importante relacionada con el sospechoso de la desaparición y muerte de Ligia Zulema Faerron Jiménez, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en una finca en San Carlos.

Las autoridades informaron que el hombre apellidado González López, de 29 años, enfrentará un día clave este viernes, pues se definirá qué sucederá con él tras haber sido detenido el pasado martes.

“Les confirmamos que la audiencia de medida cautelar en el Juzgado Penal de San Carlos se tiene previsto inicie mañana viernes a partir de las 7:40 a.m. Nos referimos al caso de la víctima Ligia Faerron. La persona imputada es de apellido González”, informó el Poder Judicial.

Durante dicha audiencia, el Ministerio Público solicitará una medida cautelar contra González, al parecer, se trataría de prisión preventiva.

El pasado martes una mujer apellidada Linares, de 70 años, y su hija de apellido Monterrey, de 44 años, también fueron detenidas por el OIJ, sin embargo, poco después se les dejó en libertad sin medidas cautelares, pero siguen apegadas al proceso.

Ligia Zulema Faerron Jiménez, de 53 años, desapareció el pasado 26 de setiembre y su cuerpo fue encontrado por el OIJ la mañana de este miércoles enterrado en una propiedad en Javillos de Florencia, la cual le pertenece a la madrastra de González.