Sospechoso de matar a dos mujeres en un ataque a balazos indiscriminado es capturado en Cartago

Yerlania Molina Bolaños, de 23 años, y Heilin Fabiola Madriz Acuña, de 30 años, fueron asesinadas por hombres que dispararon de manera indiscriminada.

Uno de los sospechosos es un sujeto de apellido Aguilar Mora, de 31 años, a quien detuvieron la mañana de este jueves 4 de setiembre, en urbanización Don Bosco en El Molino de Cartago.

Un sujeto de apellidos Aguilar Mora, de 31 años, es sospechoso del doble homicidio de Yerlania Molina Bolaños, de 23 años, y Heilin Fabiola Madriz Acuña, de 30 años. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

Molina y Madriz, eran mamás de niños, ellas murieron cerca de la 1:05 de la madrugada del martes 4 de febrero del 2025, al ser atacadas en el bar 70, en San Nicolás, Cartago.

“Este hombre en compañía de otros tres se habrían desplazado hasta el bar y habrían ingresado disparando en múltiples ocasiones, a raíz de esta situación mueren dos mujeres”, señalaron en el OIJ.

Cuatro pistoleros llegaron hasta un bar en Cartago y mataron a dos mujeres, uno entró, otro se quedó en la acera y dos en las motos. (Cortesía Policía de Costa Rc/Cortesía)

Los sospechosos habrían llegado en dos motocicletas y un carro, estos hechos quedaron grabados en cámaras de seguridad, se ve que hay varias personas en la acera cuando llega una moto y se tira uno de los pistoleros; la moto avanza unos metros, mientras que en otra motocicleta llegan otros dos sujetos.

Los pistoleros se bajan con armas en mano, las personas al verlos, corren para adentro del bar; uno de los sospechosos entra y el otro se queda haciendo disparos afuera, luego el pistolero que entra al bar sale hacia la calle.

Según trascendió, en el bar había una celebración de cumpleaños, por lo que las víctimas se encontraban en ese sitio festejando.

Heilin Fabiola Madriz Acuña de 30 años, es una de las víctimas del bar en Cartago. (Cortesía/cortesía)

Los investigadores buscan evidencias que relacionen a este sujeto con los hechos que quedaron grabados.

No descartan más detenciones por este lamentable hecho.

