Sospechoso de matar a modelo Rashab García habría seguido operando red de gota a gota desde prisión

16/10/2025/ Allanamientos simultáneos en Oritina por el caso Rashab García y prestamistas gota a gota / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Un sujeto conocido como Manfred, sospechoso del atroz asesinato de la modelo Rashab García y de su amigo y de su amigo Nelson Pavón, de 34, habría seguido operando una banda de préstamos gota a gota, pese a que él está detenido.

Ante esta situación, el OIJ de Orotina realiza este jueves 16 de octubre, nueve allanamientos para desarticular la banda que él dirigía.

LEA MÁS: Caso Rashab García y amigo: familiares ponen punto final a historia que partió corazones en Costa Rica

Extorsiones, amenazas y violencia contra las víctimas

Según el informe policial, estas personas, aparentemente, otorgaban préstamos de dinero con tasas de interés altas, las cuales resultaban impagables para las víctimas. Ante esta situación, los sospechosos comenzaron a cometer extorsiones para intimidar y amenazar a los afectados.

Al menos a siete personas se les relaciona con los presuntos delitos de lesiones leves, amenazas agravadas, accionamiento de arma de fuego y tentativa de homicidio.

“Los operativos también los realizan en el centro penal de San Sebastián, donde actualmente se encuentra recluido el supuesto líder de la organización (Manfred) y desde este lugar al parecer giraba las órdenes a los demás miembros”, dijeron en el OIJ.

Durante el registro de los inmuebles allanados, se pretende decomisar evidencia relevante para esta investigación.

LEA MÁS: Caso Rashab García: OIJ dio a conocer cuál fue el hueso que permitió saber que restos eran de modelo y su amigo