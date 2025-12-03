Sospechoso de matar a Nadia Peraza no aparece en audiencia y causa indignación

La esperada audiencia preliminar contra Jeremy Mauricio Buzano Paisano, sospechoso del femicidio de Nadia Peraza, inició este martes con un giro inesperado: el imputado no se presentó ante el Juzgado Penal de Heredia.

Según explicó su abogado defensor, Francisco Herrera, Buzano no fue trasladado desde la cárcel porque “se encuentra desorientado”, aunque no ofreció mayores detalles sobre su condición.

Los restos de Nadia Peraza fueron encontrados en un refrigerador. (Jose Cordero)

Herrera afirmó además que su representado no ha recibido la atención médica ni las valoraciones necesarias y que ya él ha solicitado, situación que según él ha impedido su adecuada participación en el proceso.

Pese a la ausencia del imputado, el abogado señaló que puede representarlo sin necesidad de que esté presente, postura que generó molestia entre la familia de la víctima quienes esperan se haga justicia.

Familia rechaza de reducción de pena

El abogado de la familia de Nadia, Joseph Rivera, ha reiterado que no permitirán ningún proceso abreviado ni fórmula que implique una rebaja en la eventual condena. Esto toma fuerza luego de que un informe forense detallara que en el caso de Nadia pudo existir canibalismo, ya que sus restos fueron hallados en contenedores en un refrigerador.

El abogado Joseph Rivera y la familia de Nadia aseguran que pedirán la pena máxima (Cor/Cortesía)

Rivera insistió en que buscarán demostrar la culpabilidad de Buzano para que enfrente la pena máxima por la gravedad de los hechos.

Defensa mantiene inocencia y pedirá reconstrucción de hechos

Mientras tanto, la defensa de Buzano insiste en la inocencia del imputado y anunció que solicitará una reconstrucción de los hechos, con el fin de, según Herrera, aclarar inconsistencias y respaldar su teoría del caso.

Esta es la segunda vez que las partes se ven la cara luego de que debió programarse por una actividad procesal defectuosa, según confirmó la sede judicial.

Buzano enfrenta cargos por femicidio, estafa informática y suplantación de identidad. La investigación sostiene que, tras la desaparición de Nadia entre febrero y abril de 2024, el imputado habría utilizado su teléfono y tarjetas bancarias para realizar compras y hacerse pasar por ella ante conocidos.

Los restos de la joven madre fueron localizados en dos puntos de Heredia: un refrigerador y un cafetal, hallazgos que estremecieron al país. El OIJ confirmó la identidad el 16 de mayo de 2024.

La familia de Nadia, que presentó una querella dentro del proceso, ha insistido en que todos los delitos vinculados deben ser incorporados para reflejar la magnitud del caso y asegurar una condena proporcional.

La audiencia se extenderá durante la tarde de este miércoles.

Buzano y la víctima tenían una hija que se encuentra bajo la custodia y protección de su abuelita materna.