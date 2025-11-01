Sospechoso del crimen de Nadia Peraza se habría hecho pasar por ella luego de matarla con un fin indignante

El sospechoso de matar a Nadia Peraza, de 21 años, y desmembrar su cuerpo y meterlo en un refrigerador, aparentemente, durante un tiempo se hizo pasar por la víctima para pedir que le hicieran Sinpe móvil o le dieran dinero.

Así consta en la acusación del abogado de la familia, Joseph Rivera, y está incluido en el expediente del caso como parte de las pruebas.

Nadia Peraza tenía 21 años. (Jose Cordero)

Nadia desapareció entre el 6 de febrero y el 20 de abril de 2024. Se cree que el principal sospechoso, expareja de Nadia y padre de su hija, un hombre de apellidos Buzano Pizarro, conservó sus restos durante un mes hasta que fue descubierto.

Rivera explicó que ellos no solo solicitaron que el sospechoso fuera llevado a juicio por el femicidio, sino por sustracción patrimonial, estafa informática y suplantación de identidad.

La familia de Nadia sigue anhelando justicia. (Jose Cordero)

Los restos de Nadia fueron colocados en frascos, bolsas, loncheras y los huesos envueltos en prendas de tela, y todos fueron metidos en un refrigerador. La investigación sospecha que pudo existir necrofagia caníbal, lo que se refiere al consumo de los restos de un individuo muertode la misma especie.

Los restos de Nadia fueron encontrados en una refrigeradora. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

El abogado de Nadia califica como indignante algunas situaciones que se dieron, pues no solo apagaron la vida de su cliente de una manera atroz, sino que el hombre, aparentemente, hizo uso del dinero que ella tenía en sus cuentas bancarias.

“El día 24 de febrero de 2024, entre las 06:12 y las 06:48 horas, en Heredia, el acusado, mediante la utilización de redes sociales, suplantó la identidad de la ofendida, siendo que por medio de mensajes de texto se comunicó con Luis Daniel Reyes Espinoza, hermano de la ofendida, y le indicó que estaba lejos”, detalla el documento.

Joseph Rivera, abogado de la familia de Nadia Peraza (Cortesía/Cortesía)

Ese mismo día, en la noche, el sospechoso, aparentemente, por mensaje de texto y haciéndose pasar por Nadia, le pidió a su hermano: “Hágale un Sinpe de 6″ (6.000 colones) a Buzano al 6298XXXX.

El defensor asegura que el dinero fue depositado por el hermano de Nadia pensando que era para ella.

Pero además volvió a escribir el 25 y 26 de febrero de 2024 para decirle a su hermano que retirara 20 mil y 12 mil colones del banco y se los diera a Buzano.

Dinero que, según el abogado, fue entregado al sospechoso.

El jurista explicó que con la intención de que la familia y allegados pensaran que todo estaba bien con Nadia, el sospechoso le respondió por Instagram a la exjefa de la víctima un mensaje en el que le indicaba: “Naty, sí, todo está bien, no te preocupes”, esto en respuesta a las preguntas realizadas por la allegada.

En un segundo contacto desde el Instagram de la víctima, el imputado le habría escrito a la amiga: “Ay Naty, todo está bien, apenas pueda voy al OIJ a quitar eso”. Para ese momento había mucha preocupación, porque nadie veía a Nadia.

En otro mensaje días más tarde y ante la incertidumbre de la amiga de dónde estaba, le respondió: “En Alajuela mor... todo está bien... Después te explico”.

Luego fue el sospechoso haciéndose pasar por Nadia quien, aparentemente, contactó a la amiga y le puso: “Mor... ¿Qué va a hacer mañana?”. “Quiero ir a ver Kung Fu Panda 4… ¿Vamos a City Mall?”.

Según el abogado, Buzano tenía en su poder la tarjeta bancaria de Nadia, con la que, aparentemente, hizo compras desde los 200 colones hasta 6.718 colones; además, hizo un retiro de 40 mil colones.

“Compró desde snacks, comida, alimentos, hasta videojuegos. También pagó servicios de plataformas de transporte”, comentó el abogado.

Al imputado le decomisaron dos teléfonos celulares y una tarjeta.

“Él tenía el celular de Nadia y eso le permitía el acceso a todo, a sus cuentas, a sus redes sociales, y por eso la suplantó”, dijo Rivera.

En el expediente del caso se detalla varias veces que Buzano, quien era soldador, constantemente pedía dinero, asegurando que era para su hija.

Nadia desapareció entre el 6 de febrero y el 20 de abril de 2024. El 16 de mayo de 2024, el OIJ confirmó que sus restos eran los hallados en el refrigerador.