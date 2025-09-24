Sospechosos de doble crimen en casa de alemanes trataron de lavar la escena, esto encontró el OIJ

Los sospechosos del doble crimen en la casa de una pareja de alemanes en Quepos, al parecer, trataron de lavar la escena, pero habrían dejado demasiadas evidencias.

Los cuerpos de la pareja fueron llevados a la Medicatura Forense. Foto ilustrativa

Así lo informó el director del OIJ, Randall Zúñiga, este miércoles. Los agentes están en la propiedad, ubicada en Cerros, levantando evidencias.

“Existen manchas de sangre en los aposentos de la casa, también evidencia de limpieza, la cocina está mojada, por lo que creemos que trataron de limpiar”, dijo Zúñiga.

Una de las evidencias más importantes halladas en la casa son huellas plantares, es decir, huellas de las plantas de los pies, por lo que ya hay personal experto en archivo criminal trabajando en la escena.

Dichas huellas, a como pueden ser de las víctimas, podrían ser de los asesinos.

“Se va a cerrar toda la casa para aplicar luminol”, dijo el jefe policial.

Los agentes este miércoles también trataron de determinar si faltan joyas, dinero o objetos valiosos en la casa, hasta ahora el móvil en investigación es un posible asalto.

El crimen se descubrió el lunes, luego de que los agentes del OIJ recibieron la alerta de un asalto en una vivienda y se fueron a atender el caso.

Los agentes, al no encontrar nada, realizaron una inspección en los alrededores y vieron un montículo de tierra, uno de los perros halló restos humanos.

Los agentes excavaron y lograron encontrar los cuerpos de una pareja que se cree son los dueños de la casa, unos alemanes con residencia.

Por el momento no se sabe cómo los mataron, solo que estaban amordazados y con bolsas plásticas.