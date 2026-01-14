Sucesos

Stella Chinchilla, señalada por supuesta amanaza a Rodrigo Chaves, va a la Fiscalía por recomendación de su abogado

Stella Chinchilla, activista y comunicadora, se presentará ante la Fiscalía este miércoles para colaborar con la investigación en su contra

Por Silvia Coto

La comunicadora y activista Stella Chinchilla informó, en su cuenta de Facebook, que ya se encuentra camino a la Fiscalía para ponerse a la orden de las autoridades, siguiendo la recomendación de su abogado.

Chinchilla ha estado en el centro de la atención pública tras la denuncia presentada por una presunta amenaza de muerte contra el presidente Rodrigo Chaves.

La comunicadora ha utilizado sus redes sociales para mantener informados a sus seguidores, defendiendo su postura y calificando la denuncia como sorprendente y parte de lo que considera un intento de persecución por su labor como activista

Chinchilla calificó la denuncia como una “persecución política” y una sorpresa para ella. Aseguró estar tranquila, contar con respaldo de su red de apoyo y con asesoría legal, y negó cualquier implicación en actos de violencia o amenazas.

Las autoridades judiciales mantienen la investigación.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

