Stella Chinchilla, señalada por supuesta amanaza a Rodrigo Chaves, va a la Fiscalía por recomendación de su abogado

La comunicadora y activista Stella Chinchilla informó, en su cuenta de Facebook, que ya se encuentra camino a la Fiscalía para ponerse a la orden de las autoridades, siguiendo la recomendación de su abogado.

Chinchilla ha estado en el centro de la atención pública tras la denuncia presentada por una presunta amenaza de muerte contra el presidente Rodrigo Chaves.

La activista Stella Chinchilla fue denunciada ante la Fiscalía General. (Stella Chinchilla/Facebook)

La comunicadora ha utilizado sus redes sociales para mantener informados a sus seguidores, defendiendo su postura y calificando la denuncia como sorprendente y parte de lo que considera un intento de persecución por su labor como activista

Chinchilla calificó la denuncia como una “persecución política” y una sorpresa para ella. Aseguró estar tranquila, contar con respaldo de su red de apoyo y con asesoría legal, y negó cualquier implicación en actos de violencia o amenazas.

Las autoridades judiciales mantienen la investigación.