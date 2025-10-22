Steven Orias, exportero del Herediano, bajo investigación por tentativa de homicidio frente a la casa de su madre, en Moravia

Detienen a sospechosos de realizar disparos en Moravia (Cortesía/Cortesía)

Un exportero del Club Sport Herediano, de apellido Orias, de 22 años, está en manos de las autoridades judiciales por un grave delito que ocurrió al frente de la casa de su mamá en Los Sitios, Moravia, San José.

Los agentes del OIJ contra la Integridad Física y Tránsito lo detuvieron a las 11:10 a. m. de este miércoles 22 de octubre en Los Sitios.

Orias es sospechoso de tentativa de homicidio. “Según el informe preliminar, los hechos se dieron el 1.° de agosto del presente año, cuando se habría involucrado en una riña con otros dos sujetos”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Al jugador del Municipal Desamparados, de la Liga de Ascenso, le decomisaron un celular

Para el momento de la agresión, las autoridades atendieron el caso a las 7:15 p.m. mediante una llamada al 911.

Cuando la Cruz Roja y la Fuerza Pública llegaron, atendieron a un sujeto de apellidos Jiménez, herido de bala en una pierna; también otro sujeto de apellido Zúñiga, alias el “Loco”, y otro sujeto de apellido Salazar.

Hubo daños en un carro y en la casa de la mamá de Orias.