Supuesto intento de bajonazo termina en una verdadera tragedia en Heredia

Un hombre cuya identidad se desconoce, fue declarado sin vida en una clínica privada en San Rafael de Heredia.

Así lo confirmó Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, señaló que la alerta la recibieron cerca de las 7 p. m. de este lunes 24 de febrero, desconocen las causas que mediaron en la agresión.

“El doctor del centro médico privado confirmó el fallecimiento”, dijo Cubillo.

La víctima fue declarada sin signos vitales por un doctor de una clínica privada. Foto: ilustrativa

Versiones no oficiales señalan que, en apariencia, se trató de un intento de bajanozo en el que hubo de por medio una balacera, mencionaban que a la víctima la llevaron en un carro particular a la clínica, no obstante estos datos siguen bajo investigación de las autoridades.