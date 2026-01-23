Susto en peaje de la autopista Florencio del Castillo tras terrible colisión entre moto y vagoneta

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la noche de este jueves en el peaje de la autopista Florencio del Castillo (San José- Cartago) donde una motocicleta y una vagoneta colisionaron, generando un gran susto entre los conductores que transitaban por la zona.

Un motociclista resultó herido en un choque en el peaje de la Florencio del Castillo (cortesía/Cortesía)

Según el reporte preliminar, inicialmente se informó de un paciente inconsciente, por lo que se movilizaron unidades de emergencia de la Cruz Roja de Tres Ríos y Montes de Oca. Hasta el sitio también

Una vez en el sitio, las autoridades informaron que el paciente fue liberado, por lo que se canceló el recurso de rescate. El motociclista fue atendido en el lugar y trasladado en condición estable a un centro médico.

Las causas del accidente se mantienen bajo investigación.