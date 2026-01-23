Sucesos

Susto en peaje de la autopista Florencio del Castillo tras terrible colisión entre moto y vagoneta

Choque entre una motocicleta y una vagoneta en el peaje de la autopista Florencio del Castillo

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la noche de este jueves en el peaje de la autopista Florencio del Castillo (San José- Cartago) donde una motocicleta y una vagoneta colisionaron, generando un gran susto entre los conductores que transitaban por la zona.

Un motociclista resultó herido en un choque en el peaje de la Florencio del Castillo
Un motociclista resultó herido en un choque en el peaje de la Florencio del Castillo (cortesía/Cortesía)

Según el reporte preliminar, inicialmente se informó de un paciente inconsciente, por lo que se movilizaron unidades de emergencia de la Cruz Roja de Tres Ríos y Montes de Oca. Hasta el sitio también

Una vez en el sitio, las autoridades informaron que el paciente fue liberado, por lo que se canceló el recurso de rescate. El motociclista fue atendido en el lugar y trasladado en condición estable a un centro médico.

Las causas del accidente se mantienen bajo investigación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
peaje florencio del castillocartago san joséchoque peajemoto y vagoneta
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.