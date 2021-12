Tachadores se modernizan con dispositivo para bloquear señal del cierre central de carros

Algunos tachadores se están modernizando para no dejar evidencias a la hora de abrir un carro. Fotografía: Lilliam Arce. fotografía ilustrativa (Lilliam Arce)

Según las estadísticas del OIJ cada tres horas un carro es tachado en algún punto del territorio nacional, pero lo más preocupantes es que los delincuentes se están modernizando para abrir los vehículos sin tener que quebrarles los vidrios o forzar sus llavines.

Así lo explicó Pamela Fonseca, investigadora de la Sección de Robos del OIJ, quien comentó que ahora muchos maleantes se están valiendo de un dispositivo conocido como inhibidor de señal, el cual interfiere con el cierre central de los carros.

“Este inhibidor lo que hace es que mientras la persona sale del carro, cierra la puerta y trata de cerrarlo con el control ya esas personas tienen activado el inhibidor en una frecuencia específica que va a bloquear la onda del control al vehículo y no va a permitir que se pongan los seguros de las puertas.

“No hemos notado algo particular sobre qué es lo que causa en el carro, hay denunciantes que nos han indicado que las luces no funcionaron como siempre, otros nos indicaron que el parpadeo de las luces fue muy extraño, otros que no sonó el pitido del cierre o que se escuchó diferente”, detalló Fonseca.

La investigadora explicó que el rango de acción de estos dispositivos, que son mandados a traer afuera del país, es de aproximadamente seis metros, pero este puede ser aun mayor dependiendo de la marca del inhibidor.

Además destacó que esta modalidad la empezaron a detectar a finales del 2020 y en lo que va de esta año se han registrado 35 casos en San José.

Fonseca dijo que la mejor forma de combatir este tipo de tacha es revisar que todas las puertas del carro hayan quedado bien cerradas antes de dejarlo en un parqueo.

También dijo que las personas no deben dejar ningún objeto de valor a la vista dentro del carro y ser muy precavidos, pues esta clase de delincuentes observan a sus víctimas para ver si esconden algún objeto debajo de los asientos o en otro lugar antes de bajarse del vehículo.

En lo que va de este 2021 el OIJ ha recibido 1224 denuncias por tachas de vehículos en San José, principalmente en el cantón central, Montes de Oca y Desamparados.