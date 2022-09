Taxista informal perdió su ‘machete’ por culpa del mal tiempo

Luis Alberto Moreno, un taxista informal de Santo Domingo de Heredia, perdió su carro con el que se ganaba la vida por culpa del mal tiempo de los últimos días.

El joven de 31 años es papá de tres niños de 8, 7 y 6 años, por los que paga pensión; como todos los días salía a trabajar en su carro para ajustar con sus responsabilidades, sin embargo al quedarse sin vehículo pide ayuda con algún trabajo para seguir llevando sustento a su casa.

Luis Alberto Moreno quedó atrapado, con maquinaria pesada ayudaron a quitar los escombros. Foto: Adriana Arias para LT

Los daños del carro sucedieron el viernes en la tarde cuando hubo muy mal tiempo en Heredia. Mientras Luis Alberto transitaba por las cercanías de la terminal de buses La 400 y del centro comercial Paseo de Las Flores, un árbol cayó sobre cu vehículo y lo dejó atrapado por unos minutos.

¡Que miedo! Lluvias, ventoleros y personas atrapadas por inundaciones en Heredia

“El carro era ‘mi machete’, soy taxista pirata y era la forma de ganarme mi vida desde hace ocho años. El viernes estaba cayendo mucho granizo, había un carro delante del mío, cuando ese se movió me hice para adelante y cayó el árbol, me golpeé la cabeza... Cuando reaccioné estaba como atontado, solo pedía que me sacaran, gracias a Dios me liberaron luego de estar siete minutos atrapado”, contó.

Los mecánicos le dicen que le sale mejor venderlo que arreglarlo. Foto: Adriana Arias para LT

Afirmó que su carro no tiene póliza y quisiera arreglarlo, es un Honda modelo ‘89... aunque algunos mecánicos le han recomendado que lo mejor es venderlo para repuestos, porque consideran que es más caro el arreglo.

Si usted lo puede ayudar con algún trabajo, alimentos o dinero lo puede contactar al 7121-9772, este mismo número tiene para Sinpe Móvil a nombre de Luis Alberto Moreno.

Él agradece a los vecinos de San Pablo de Heredia, quienes le han ayudado con comida, él siempre estaba al frente de la clínica de Santo Domingo, Heredia y alrededores.