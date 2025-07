Taxista informal tuvo un último instante de amor antes de ser víctima de desalmados

Una sonrisa y un adiós con la mano por parte de Rolando Alfaro Corella permanecen en la memoria de una de sus hijas y en la de un niño de ocho años, nieto de don Rolando.

Ellos lo vieron por última vez, sin imaginar que en ese momento la vida de él estaba en peligro.

Don Rolando, de 56 años, era profesor de mecánica y también era taxista en Santa Cruz, Guanacaste, donde vivía desde hacía 12 años, ya que él era oriundo de Grecia, Alajuela.

Era papá de dos muchachas y una de ellas conversó con La Teja; no obstante, por seguridad nos reservaremos su nombre.

“A mi papá lo veía todos los días, me lo topaba trabajando; por ejemplo, el jueves que él desapareció, me lo topé en Cañafístula. Él iba en el carro, siempre acostumbraba a andar los vidrios abajo; recuerdo que iba sonriendo con unos pasajeros que llevaba. Estábamos haciendo un ‘alto’, pasé a la par y le dije: ‘¡Papi’, mi hijo también le dijo: ‘¡Abuelo!’. Papi sacó la mano y sonrió“.

La joven no vio a ninguna de las personas que iban junto con su papá, ni tampoco que su ser querido estuviera en peligro.

“No vi que necesitara mi ayuda; en ese momento, él se metió a la calle que va hacia playa Avellana, a eso de las 5 p. m. Revisando el GPS, vi que ese fue el último momento que estuvo con vida, porque como a las 5:30 p. m. a mi papá lo mataron”, señaló en medio del dolor su hija.

Lo único que le extrañó a la muchacha en ese instante, fue ver que su papá se metió a una calle de piedras, caminos que siempre evitaba, porque cuidaba mucho el carro.

Don Rolando daba clases los martes y viernes en Nicoya, pero le gustaba mucho manejar su carro, porque padecía de diabetes y decía que manejando no se cansaba mucho.

“Siempre fue un padre amoroso, responsable, nunca abandonó a su familia, él era un hombre de familia y siempre trató de ayudar a los demás”, recordó la hija.

Video es clave para taxista informal asesinado

Don Rolando no regresó a casa y eso fue lo que encendió las alarmas en la familia. Este lamentable hecho ocurrió el jueves 10 de abril, cuando la familia lo esperó, pero al ver que las horas pasaban, decidieron denunciar en el OIJ.

Él no acostumbraba a trabajar de noche por la inseguridad, y no era normal que no regresara.

El cuerpo de Alfaro fue hallado el viernes 11 de abril, cuando un surfista lo observó en un estero.

Un video en un lavacar se convirtió en una pista con la que podrían resolver el cruel homicidio de don Rolando, a quien atacaron solo para robarle el carro con el que se ganaba el sustento para su familia.

Los investigadores del OIJ de Santa Cruz difundieron el video y piden ayuda para identificar al sospechoso del homicidio.

“En apariencia, el sospechoso abordó a un taxista informal en Santa Cruz y, posteriormente, al parecer, junto con otro sujeto, plenamente identificado, condujeron el vehículo del taxista por varios sectores de la costa de Santa Cruz, luego de haber abandonado el cuerpo del taxista en las cercanías del estero de playa Avellanas”, señalaron en el OIJ.

Un video en un lavacar se convirtió en otras de las pistas que podrían resolver el cruel homicidio de Rolando Alfaro Corella, un taxista informal que fue atacado solo para robarle el carro con el que se ganaba el sustento de su familia. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El video que obtuvo el OIJ es del 10 de abril, un día antes del hallazgo. Si usted reconoce al sujeto de la grabación, es importante que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

El sospechoso mide entre 1,80 m y 1,90 m de estatura, ronda entre los 30 y 40 años, es de tez morena oscura, contextura regular, cabello corto, negro y rizado, vestía buzo y tenis negros con suela blanca y no utilizaba camiseta.

Carro de taxista asesinado apareció en Pérez Zeledón

El OIJ informó que el móvil que investigan es el robo del carro que usaba el hombre para trabajar, ya que este fue encontrado en Pérez Zeledón.

Bajo un aguacero es como la Fuerza Pública encontró el carro de Rolando Alfaro Fonseca, de 56 años, un taxista informal víctima de homicidio. Foto: MSP (MSP/MSP)

“Tras la información recibida y el reporte de la Policía a otras regiones del país, en medio de un fuerte aguacero, oficiales de la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía de Tránsito, mediante un operativo, lograron encontrar el automotor en General Viejo, en Pérez Zeledón”, señalaron en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Un sujeto de apellido Lara está detenido como sospechoso del ataque.