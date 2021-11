Taxista muere en violento choque contra pick up

Juan Araya, taxista informal muere en choque en La Palma de Parrita. Foto cortesía. Juan Araya, era conocido en Parrita como "Juan Chatarrero" y "Chata". Foto cortesía.

El taxista informal Juan Antonio Araya Quirós, de 58 años, perdió la vida de forma trágica cuando el carro que manejaba, al parecer, invadió el carril contrario y chocó de frente contra un vehículo tipo pick up.

En el accidente también resultaron heridos un hombre y una mujer que viajaban en el otro automóvil, cuyas identidades no se dieron a conocer. Ellos fueron llevados al hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, donde informaron que se encuentran fuera de peligro.

La violenta colisión ocurrió minutos después de las 10 de la noche de este sábado 27 de noviembre en La Palma de Parrita, en Puntarenas, específicamente del restaurante La Carreta 100 metros en dirección hacia San José.



— “Según lo que dicen el carro de él fue el que invadió el carril contrario, yo pienso que fue porque se quedó dormido”, dijo Mariano Godínez, conocido de Juan Araya.

La muerte de Araya, a quien le decían Juan Chatarrero o Chata, fue un golpe muy duro para muchos vecinos de Parrita, pues el señor era muy conocido y querido en todo el cantón, debido a su forma de ser y porque siempre se preocupaba por darles el mejor servicio a sus clientes.

Una de las personas que lamentó la muerte de Chata fue Mariano Godínez, director de la emisora La Primera Parrita FM 88.1, quien recordó a Araya como un hombre muy trabajador y honrado.

“El era un señor muy humilde y pulseador, uno lo veía trabajando de día y de noche, de hecho pienso que tal vez eso influyó en el trágico accidente, como trabajaba tanto capaz que se quedó dormido mientras iba manejando”, dijo Godínez.

Ayuda para funeral

Godínez contó que Araya era vecino del proyecto Valladolid, en El Tigre de Parrita, y era el encargado de llevar sustento a su hogar.

“El alquilaba ese carrito, pagaba por día para usarlo, y el problema es que aquí en Parrita hay demasiado taxista informal, por lo que no conseguía mucha plata con eso, entonces imagínese lo duro que es esto para su familia”.

Mariano explicó que la familia de Chata no cuenta con los recursos para costear su funeral, por lo que él decidió iniciar una campaña de ayuda para recaudar fondos.

“Desde que empezó la cuestión del coronavirus siempre me he dado a la tarea de recolectar víveres para ayudar a las personas que lo necesitan, entonces la gente confía mucho en mí y saben que si yo pongo el número para un Sinpe no me dejo ni un colón.

“Hasta este sábado lo que hemos recibido han sido como ¢20 mil, toda la plata que nos llegué va a ser entregada a la esposa de Juan”, mencionó.

Godínez dijo que una vez que entregue las donaciones hará una publicación en el Facebook de la radio con varias fotos para que haya total transparencia, incluso aseguró que si alguien necesita un recibo por su donación él con todo gusto lo hará.

Si usted desea ayudar a la familia de Araya para que le den el último adiós puede contactar a Godínez al teléfono 8818-2802.