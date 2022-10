“Te amo mucho mi esposita bella”, así fue como policía que murió en río Térraba se despidió de su amada

Melany junto a su esposo Jordy y la bebé de ambos, de nombre Sheyla. Foto cortesía Melany Zúñiga.

Melany Zúñiga atesorará por el resto de su vida el último mensaje que le envió su esposo, Jordy Cerdas Jiménez, antes de fallecer en el trágico accidente que cobró su vida y la de otros dos oficiales de la Fuerza Pública la noche del pasado lunes en el río Térraba, en Cajón de Boruca.

“Lo último que me escribió fue: ‘Te amo mucho mi esposita bella’ y yo le respondí que yo también lo amaba mucho, que era lo mejor que me había pasado en la vida. El último mensaje fue a las 7:35 p.m., un (emoticón de) corazón y beso fue lo que me mandó”, contó Zúñiga a La Teja.

Tragedia en Buenos Aires: Tres policías muertos y dos hombres desaparecidos

La tragedia ocurrió cuando Cerdas, de 28 años y quien tenía 5 de ser policía, estaba junto a su compañero César Navarro Vidal, de 45 años, custodiando el sector en el que un carro con dos ocupantes cayó al río Térraba.

En ese momento fueron arrollados por un carro que era conducido por Johnny Rojas Hernández, otro policía que recién había salido del trabajo y que perdió el control de su vehículo en una curva. Cerdas murió a un lado del camino debido al impacto, mientras que Navarro y Rojas perdieron la vida tras caer al río.

Esta la patrulla en la que viajaban Jordy y su compañero César. (Foto: Cortesía MSP)

“Fue un excelente padre, el tiempo que pudo compartir con nuestra hija la disfrutó al máximo, era un amor incondicional que se tenían” — Melany Zúñiga, esposa de Jordy Cerdas.

Melany recordó a su esposo como una persona de gran corazón, a quien nunca se le veía enojado y que destacaba por la facilidad que tenía de ver el lado positivo de las situaciones más adversas.

Sospechoso de torturar y quemar a hombre para tapar otro homicidio seguirá en prisión

Además dijo que fue un excelente padre, pues chineaba a más no poder a su pequeña hija de un año y de nombre Sheyla.

“En el tiempo que estuvimos juntos, a Jordy nunca lo vi enojado. ¡Ese hombre tenía una tranquilidad! Yo le decía que él no se preocupaba por nada y él me respondía que uno tenía que vivir el día a día; él siempre buscaba las cosas positivas”, añadió.

Pese al enorme dolor que siente por la terrible pérdida de su esposo, Melany dijo que encuentra cierta tranquilidad al saber que Jordy tuvo una vida plena y cumplió varios sueños que tenía, como el de ser papá.