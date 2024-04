¿Temblor causó daños? Esto dijo la Comisión Nacional de Emergencias luego del meneón de 5,6 grados

El temblor tuvo una magnitud de 5.6 grados

El Observatorio Vulcanológico Nacional (Ovsicori) y la Red Sismológica Nacional revisaron la magnitud del temblor de esta tarde y se fijó en 5,6 grados, además la Comisión Nacional de Emergencias informó que no hay daños.

El sismo ocurrió este miércoles a las 3:21 pm, y aunque la primera magnitud se estableció en 5,2 grados, luego los expertos revisaron y más bien aumentó.

Según el Ovsicori el meneón se localizó a 15 kilometros al noreste de La Cruz en Guanacaste con una profundidad de 158.

“A tales profundidades, los sismos se generan por procesos dentro de la placa Coco ya subducida bajo la placa Caribe. Debido a su magnitud fuerte y al viaje de las ondas sísmicas desde el hipocentro profundo, fue ampliamente sentido en el país”, informó la CNE

Añadió, “Según reportes, no hubo afectaciones por el sismo que se dio recientemente. Sin embargo, con base en los mismos, en la Región Chorotega, el sismo se percibió fuertemente, pero no registraron caídas de objetos. En las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, no hubo ninguna afectación”.

En sectores como La Cruz, Carrillo, Santa Cruz, se sintió fuerte, sin mayor afectación. En Liberia y Bagaces, los comités comunales de emergencia no reportan ninguna afectación. Además en San José tampoco hubo afectación ni caída de objetos.

Según redes sociales, el sismo se sintió fuerte en varias provincias del país, de momento no se reportan personas afectadas.

“Se sintió muy fuerte en Coronado y largo”, “Qué mecatazo”, “Tembló y parece que nos mecieron, fue muy duro”, “Por tanto calor, ya era hora que se viniera ese meneón”, son parte de los mensajes en redes sociales.