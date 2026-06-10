Sucesos

Temblor de 5,3 grados sacude Guanacaste esta noche

El sismo se sintió muy fuerte en Guanacaste

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Por Alejandra Morales, Silvia Coto, y Adrián Galeano Calvo

Un fuerte temblor sacudió Guanacaste la noche de este martes.

Según el Ovsicori, el sismo se dio a las 9:01 de la noche y tuvo una intensidad de 5,3 grados y el epicentro estuvo a 3,5 km al noroeste de Zapotillal, en Santa Cruz de Guanacaste.

Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
El temblor se sintió muy fuerte. (Canva/Canva)

En redes sociales, usuarios de Guanacaste reportan que lo sintieron muy fuerte.

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SismoTemblorCosta Rica
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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