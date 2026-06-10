Temblor de 5,3 grados sacude Guanacaste esta noche

Un fuerte temblor sacudió Guanacaste la noche de este martes.

Según el Ovsicori, el sismo se dio a las 9:01 de la noche y tuvo una intensidad de 5,3 grados y el epicentro estuvo a 3,5 km al noroeste de Zapotillal, en Santa Cruz de Guanacaste.

El temblor se sintió muy fuerte. (Canva/Canva)

En redes sociales, usuarios de Guanacaste reportan que lo sintieron muy fuerte.