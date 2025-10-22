Sucesos

Temblor de 6,1 grados sacude Costa Rica

Se reporta caída de objetos tras fuerte y largo sismo

Por Silvia Coto y Manuel Herrera
Temblor
Temblor (Captura/Captura)

Un temblor de 6,1 grados en la escala de Richter sacudió el país la noche de este martes, siendo percibido como fuerte y prolongado.

El epicentro se registró 2O kilómetros al sur de Quepos, además 24 kilómetros de profundidad. Esta información fue suministrada por la Red Sismológica Nacional.

El sismo, que tuvo lugar aproximadamente a las 9:57 de la noche, generó alarma. Usuarios en redes sociales reportaron el movimiento intenso y prolongado. Incluso, hay quienes reportan caída de objetos en sus viviendas.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indicó que mantienen alerta para valorar daños

