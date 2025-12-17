Tercer Chinaoke fue un popurrí dedicado a un problema que muchos ticos han padecido

Un paraíso que ya no existe fue el tema que eligieron para el tercer Chinaoke, que salió al aire la noche de este martes 16 de diciembre, en la temporada del Chinamo de Canal 7.

Los creadores de este segmento dedicaron una canción de poco más de dos minutos sobre la realidad que se vive en Costa Rica.

Un paraíso que ya no existe es lo que dedidó el chinaoke de la noche de este martes 16 de diciembre en la temporada del Chinamo de Canal 7. Foto: Captura de pantalla (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Turismo, costos e inseguridad en la letra

“El turismo cayó y este 2025 arrastró 22 mil empleos, mientras tanto aumentan costos, inseguridad y homicidios en el país del supuesto pura vida”, dijo Melany Mora, una de los creadores de la popular sección, antes de lanzar el tercer clip.

Por su parte, James Meneses, el otro papá de la criatura, señaló que la Suiza centroamericana solo se parece a Suiza en los precios: un paraíso que ya no se siente propio, con destinos inaccesibles y playas descuidadas.

Los artistas grabaron en el Paseo de los Turistas, en Puntarenas, donde recordaron su infancia, cuando podían pasear con sus familiares.

Nostalgia por un país más seguro

En la canción mencionaron que les da tristeza recordar cuando Costa Rica era un país más seguro y verde.

Compararon que pasear en suelo tico ahora es como vender un riñón, por lo caro.

La pieza es un estilo de pupurrí, que están tan de moda ahora, con tres canciones de tipo plancha de artistas como Juan Gabriel, Luis Miguel y Pandora.