Terrible accidente: Carro choca contra una casa, se vuelca y atropella a peatón

Dos personas fueron llevadas en condición crítica al hospital

Por Silvia Coto

Un terrible accidente sorprendió, la mañana de este lunes, a los vecinos de San Josecito, en Bajo Molinos de Heredia, cuando un vehículo perdió el control, colisionó contra una vivienda, volcó y atropelló a un peatón.

Cruz Roja
Dos personas fueron trasladadas a un centro médico. (Cruz Roja)

La oficina de prensa de la Cruz Roja confirmó que movilizó varias unidades al lugar para atender la emergencia.

Al llegar, encontraron a dos personas, que fueron trasladadas en condición crítica al hospital San Vicente de Paúl.

De momento no trascendieron las identidades de los afectados ni las causas que provocaron el accidente.

Las autoridades se encuentran en el sitio atendiendo el accidente y tratando de determinar qué fue lo que ocurrió.

* Noticia en desarrollo

