Terrible hallazgo en Santa Cruz: hallan sin vida a hombre con golpes en la cabeza y la cara

Las autoridades judiciales tratan de identificar al hombre fallecido

Por Silvia Coto

La Cruz Roja confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre la mañana de este jueves en El Llano de Tempate, en Santa Cruz, Guanacaste.

Según el reporte oficial, la alerta ingresó a las 6:37 a. m., cuando los vecinos lo encontraron. Al sitio se desplazó una ambulancia básica.

El cuerpo del hombre fue encontrado por los vecinos en Santa Cruz, Guanacaste (Silvia Coto)

Al llegar, los paramédicos localizaron a un hombre, de aproximadamente 35 años, que presentaba golpes en el cráneo y no contaba con signos vitales.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó, por su parte, que el hombre tenía varias lesiones en la cara.

Las autoridades se encargaron del levantamiento del cuerpo y las investigaciones correspondientes que les permitan determinar las causas y circunstancias del deceso.

Por el momento, las autoridades judiciales no han logrado identificar al fallecido.

