El terror se apoderó de varios vecinos de Aserrí, San José, la tarde de este martes, luego de que sicarios atacaron a balazos a dos hombres que viajaban en un pick-up.

La balacera tuvo un desenlace fatal, pues uno de los ocupantes del vehículo perdió la vida.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 2:54 p.m. en el sector de Poás de Aserrí.

El homicidio ocurrió en Poás de Aserrí. Foto ANI. (ANI/El homicidio ocurrió en Poás de Aserrí. Foto ANI.)

“Se reporta inicialmente a dos hombres adultos heridos dentro de un vehículo, ambos con múltiples impactos. Se confirma un hombre sin signos de vida”, indicó la Benemérita.

En cuanto a la otra persona que viajaba en el pick-up, la Cruz Roja informó que no sufrió heridas de gravedad, por lo que se estaba definiendo si sería trasladada a un centro médico.

De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que mediaron en el ataque.

El crimen ocurrió a plena luz del día.