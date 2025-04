Testigo de accidente en ruta 32: “Lloré de desesperación al ver al motociclista suplicando ayuda”

Uno de los testigos del accidente en la ruta 32 la mañana de este miércoles aseguró que lloró de impotencia al ver al motociclista prensado en el contenedor del cabezal mientras suplicaba ayuda.

Carlos Marín viajaba en su moto en sentido Tibás- Guápiles, él iba a dejar unos papeles como a dos kilómetros de donde se dio el choque.

“Yo venía y escuché varios pitos y gritos, prácticamente cuando yo me acerqué, el tráiler se detuvo, la gente gritaba desesperada y unos señores decían: ‘la moto, la moto’, no sabíamos si venía solo o con alguien más”, narró.

El joven quedó prensado de las piernas en el contenedor. Foto: Alonso Tenorio (alonso teno/alonso tenorio)

Añadió: “uno siente en ese momento una adrenalina o miedo, no sé qué fue, pero yo me baje de la moto y me fui con otras personas a tratar de ayudar, no sé primeros auxilios, pero es lo más humano que podía hacer, acompañar”.

Carlos asegura que nunca había visto un accidente así en los 10 años de trabajar como mensajero privado.

“El muchacho estaba prensando por el contenedor y gritaba que lo ayudaran, que le quitaran el contenedor, que le dieran vuelta al contenedor, en ese momento uno se desespera porque eso no lo levanta nadie, la gente le decía que ya venía la ayuda, que aguantara, pero en los carros había más gente herida”.

El testigo asegura que se acercó al trailero y decía que se quedó sin frenos y se agarraba la cabeza en señal de desesperación.

“Le preguntábamos si estaba herido y decía que no, se veía impactado”, comentó.

Carlos asegura que ver el estado del muchacho en la moto lo hizo llorar porque él siempre sale de su casa pensando en volver bien y en la carretera nadie sabe lo que puede ocurrir, más cuando uno va bien.

“Lloré de desesperación al ver al motociclista suplicando ayuda cuando llegaron los Bomberos, me subí a la moto y me fui, es un milagro que ese accidente no terminara peor, era como lo que uno ve en las películas, yo espero que todos se recuperen, pero no he podido dejar de ponerle mente al muchacho”, dijo Marín.

El cabezal aparentemente se quedo sin frenos. (cortesi/cortesia)

El accidente, según un video, se dio cuando el tráiler al parecer se quedó sin frenos, el contenedor volcó y se llevó dos carros y una moto en su mismo sentido y otros carros que iban en sentido contrario.

Seis personas resultaron heridas. Foto: Alonso Tenorio (alonso teno/alonso tenorio)

Los paramédicos trasladaron a seis personas, tres de ellas en estado crítico y tres estables.