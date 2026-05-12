Testigos cuentan cómo pasó todo en mortal pelea entre choferes en Cartago

Una pareja de esposos que vive cerca del lugar donde ocurrió la mortal pelea entre dos conductores en Cartago contó cómo vivió los tensos minutos previos al disparo que acabó con la vida de un hombre de 33 años.

La tranquilidad de la mañana se rompió este martes en las cercanías de la carretera hacia San José, en Cartago, cuando lo que parecía un choque más en medio de la presa terminó en tragedia.

En una foto se ve a la víctima viendo su carro luego del choque (Cortesía/Cortesía)

Unos testigos que presenciaron lo sucedido aseguraron todo ocurrió en una zona donde es habitual que haya mucha presa en las mañanas.

“Nosotros escuchamos el choque. Aquí siempre hay mucha presa en las mañanas, pero después de eso comenzaron los gritos”, relató el testigo.

Según contó, tras el impacto entre ambos vehículos inició una discusión que se prolongó por varios minutos.

“Se empezaron a escuchar gritos e insultos por varios minutos, las palabrotas iban y venían. Uno de los conductores estaba más alterado, el que falleció; el otro se mantenía más tranquilo”, recordó.

El esposo agregó que el conductor fallecido, identificado como Francisco Javier Granados, de 33 años, no iba solo.

“Él andaba con otro muchacho de pelo largo, incluso, se ve en los videos que circularon. Había una foto donde sale revisando el carro chocado junto a su acompañante”, comentó.

Los testigos explicaron que la tensión fue escalando hasta que, de un momento a otro, todo cambió.

“Los gritos siguieron y de repente se escuchó un balazo. Eso asustó muchísimo a todos”, dijo la mujer.

El hombre relató que, tras el disparo, la víctima cayó sobre la jardinera que divide la vía.

“El muchacho que murió se bajó del carro con un black jack para ir hacia el conductor del otro carro y él le disparó hacia abajo”, aseguró.

La escena generó desesperación entre quienes estaban cerca.

“La angustia fue terrible. Solo se escuchó un disparo, pero el muchacho se desangró”, lamentó la pareja, quienes además aseguraron que la ambulancia tardó mucho en llegar.

Ambos testigos coincidieron en que la situación fue impactante, especialmente al ver la reacción de los allegados de la víctima.

“Los familiares del muchacho estaban muy afectados, fue demasiado duro”, señalaron.

Los esposos también contaron que el conductor que realizó el disparo no intentó escapar.

“Se quedó en el sitio. Cuando llegó la Policía les entregó los documentos, les dio el arma y prácticamente se entregó”, dijeron.

La pareja lamentó profundamente lo sucedido y aseguró que lo ocurrido refleja cómo la violencia trae consecuencias dolorosas.

“Fue una situación muy lamentable”, concluyeron.