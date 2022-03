Tía de joven mamá asesinada: “Todo el tiempo él la agredía y ella por temor callaba”

María Fernanda Quesada era madre de dos niños, uno de 2 añitos y otro de 9. (Tomada de Facebook)

María Fernanda Quesada Gutiérrez, la joven mamá que fue asesinada este jueves en Santa Cruz de Guanacaste, habría sido víctima de constantes agresiones a manos de su esposo, apellidado Rovira, quien precisamente fue detenido como sospechoso de acabar con su vida de dos puñaladas.

Así lo contó a La Teja doña Rosibel Gutiérrez, tía de la joven de 28 años, quien dijo que su sobrina vivió un calvario junto a Rovira, con quien se casó en abril del 2019 y tuvo un hijo, que actualmente tiene dos añitos. La muchacha también era madre de un chiquito de nueve años que tuvo en una relación anterior.

“Todo el tiempo él la agredía, le pegaba, la maltrataba y ella por temor callaba, siempre calló.

“No lo hemos podido asimilar, no lo creemos, es algo que pensábamos que podría suceder”, contó Gutiérrez.

El crimen ocurrió en La Garita Vieja de Tamarindo, a eso de las 8:50 de la noche, cuando Rovira, de 40 años, llegó a buscar a María Fernanda, irrespetando las medidas de protección que el Juzgado de Contravención de Carrillo había dictado a favor de la joven a raíz de una denuncia por violencia doméstica.

Al parecer, el hombre atacó a Quesada con un cuchillo de cocina, hiriéndola mortalmente en la cabeza y en la espalda, ella falleció cerca del desayunador de la cocina. Según el OIJ, el mismo sospechoso fue quien llamó al 9-1-1 para alertar sobre lo sucedido.

Rovira se dio a la fuga en un carro tipo pick up blanco, pero fue detenido por la Fuerza Pública en San Pedro de Santa Cruz, a 26 kilómetros de donde se dio el femicidio.

Petrona Salgado, vecina de María Fernanda, pide mano fuerte contra el sospechoso.

“Ahora uno tiene temor de salir a a calle con todo lo que está pasando en este mundo, hasta miedo de ir al Ebais le da a a uno, es necesario que los castigos se vuelvan más serios, no puede ser que mate a una madre que deja dos hijos, esperamos que se haga justicia y que le caiga todo el peso, esto es muy doloroso”, dijo.

La Fiscalía Adjunta de Santa Cruz informó que tienen dos causas contra Rovira, los expedientes 21–000841–1585–VD, en el Juzgado de Contravención de Carrillo, a María Fernanda le dieron medidas por un año desde diciembre del 2021, y también investigaban al hombre por el delito de incumplimiento de dichas medidas. La joven estaba en los programas de ayuda a mujeres víctimas de violencia.

“Ella hizo todo lo que se podía emocionalmente y con las autoridades porque tenía miedo, pero nada funcionó, todos los miedos que ella sentía se cumplieron. Ella era una mujer extraordinaria que quiso empoderarse para vencer sus temores y el resultado al final siempre fue trágico”, dijo una de las vecinas de María Fernanda.

La Fuerza Pública detuvo a Rovira a 26 kilómetros de donde ocurrió el crimen. (Cortesía de Guananoticias)

Prometo cambiar

Doña Rosibel contó que su sobrina y Rovira estaban separados desde diciembre del año pasado.

“Nada más me llamaron y me dijeron que el hombre llegó a la casa y la mató, así de sencillo. Yo estoy segura de que ella no quiso volver con él y por eso la mató”, aseguró doña Rosibel.

Según Gutiérrez, la pareja tenía una relación de muchos años; sin embargo, las agresiones empezaron a darse poco después de que se casaron.

“Nosotros le dijimos ‘Nanda, déjelo, ese hombre no es para usted, eso va a acabar mal’ y ella me respondió ‘sí, tía, yo no pienso volver con él porque me hizo mucho daño’, pero cuando nació el bebé ella regresó con él porque este sujeto le dijo que iba a cambiar, que iba a ir a terapias y todas esas cosas.

“Él cambió bastante, porque hubo un tiempo en el que dejó de ser ese agresor que conocíamos, pero no sé qué habrá pasado que discutieron y ellos se dejaron, él incluso tenía medidas porque entiendo que le pegó a ella”.

Mamá ejemplar y luchadora

Doña Rosibel dijo que lo que más le duele es que al sospechoso no le importó quitarle la vida a una joven madre que estaba luchando por superarse y salir adelante por el bienestar de sus hijos.

“Ella trabajaba, hacía cositas como jabones para vender, hasta hizo cursos en línea para hacer uñas y ganar platita, lo que fuera trabajo ella lo hacía con tal de que a sus hijos no les faltara nada”.

María Fernanda había solicitado medidas de protección desde diciembre del año pasado cuando se separó de Rovira. (Cortesía de Frank Ávila)

Una de las últimas cosas que María Fernanda le contó a su tía fue que estaba muy contenta, pues había encontrado un trabajito estable en una guardería ubicada en Huacas de Santa Cruz.

“Estaba como teacher, de lo último que me contó es que ella estaba como enseñándole español a unos chiquitos, creo que eran gringuitos, ella entró ahí como miscelánea y luego la pasaron como teacher, ya tenía ratito de estar ahí”, contó la tía de la víctima.

Además de describirla como una joven muy respetuosa y honrada, doña Rosibel recordó a su sobrina como una madre ejemplar, muy cariñosa y dedicada a sus hijos, ambos chiquitos eran el motivo por el que luchaba a diario.

“La voy a recordar como una mujer luchadora y una mamá ejemplar, como madre no tengo ninguna queja de ella, era superprotectora, supercariñosa, era una supermadre.

“Nosotros lo que pedimos es justicia, que él pague por lo que hizo, que esto no quede impune, porque ella no merecía morir así”, dijo Gutiérrez.

Amor en redes sociales

El sospechoso ponía en sus redes sociales constantemente mensajes de amor dedicados a María Fernanda.

“El matrimonio es un compromiso de corazón para toda la vida y es algo maravilloso poder vivirlo y disfrutarlo juntos. Como dicen... en las buenas y en las malas. Doy gracias a Dios por poder estar contigo, mi amor y poder seguir adelante juntos en el viaje y camino de la vida.

“Sos lo mejor que me ha pasado y no me cambiaría por nadie. Gracias por tus locuras, por soportarme y perseverar, por no desistir, por cuidarme siempre y estar ahí para mí, por ponerle sazón y alegría a nuestra vida”, posteó el hombre en uno de los tantos mensajes.

María Fernanda será velada este sábado a las 6:00 p.m., en el salón comunal del barrio del Carmen y la sepultarán el domingo a las 10 de la mañana en la iglesia de Tilarán.

Más protección

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) reaccionó ante lo ocurrido, la ministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero Campos, aconsejó a las mujeres buscar ayuda además de las medidas de protección.

“Si usted ha denunciado, tiene medidas de protección y considera que no son suficientes puede solicitar otros mecanismos, acérquese al INAMU, al Poder Judicial y a la Fuerza Pública para que lo orienten. Si su vida está en peligro tenemos cómo protegerla no queremos un caso más, queremos acompañar a las mujeres”, dijo Guerrero.

Maria Fernanda hizo todo lo que pudo para no ser una víctima más. (Cortesía)

Por su parte, la abogada Yorleny Clarke, aseguró que el principal problema es que una vez notificado el agresor existen pocos elementos que ayuden a las víctimas a evitar una agresión.

“En la mayoría de los casos ese auxilio policial queda supeditado a una solicitud adicional para que acudan en su auxilio, tornando prácticamente la seguridad de la mujer a la voluntad del agresor, como en este caso, no solo la desobedece (la medida de protección) y conlleva un delito. La medida de protección no resultó suficiente para evitar la muerte de su víctima”, dijo Clarke.

La abogada explicó que la ley es cautelar, pero no va acompañada de ningún tratamiento sicoĺogicos o incluso siquiatricos para el agresor.

Ola de dolor

En lo que va del 2022 el Inamu contabiliza un caso de feminicidio y tres más en investigación.

La muerte de Annette Elena Benavides Chacón de 40 años es la única que se cuenta como feminicidio hasta el momento, ella fue apuñalada el 11 de enero por su pareja, un hombre de apellido Rubí, el crimen se dio en Jardines 2 de San Rafael de Heredia.

Los otros casos son la muerte de Oriana Salguero Vega, el 5 de enero en la León XIII en Tibás, ella peleó con su pareja, un hombre de apellido Grant, quien aparentemente la apuñaló.

Además, un caso que ocurrió el 17 de enero, pero las autoridades no dieron mayores detalles.