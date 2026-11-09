Tía de Julián, niño que murió por supuesta agresión, hizo una petición por algo que les afecta

La familia de Julián, el niño de 4 años que murió en circunstancias que son investigadas como un posible homicidio, está enfrentando una situación que le causa todavía más dolor: personas en redes sociales buscan información sobre el papá biológico del pequeño y hasta lo amenazan.

Ante esto, una tía del menor, hermana de la mamá, hizo un petición para que dejen de señalar al hombre, pues asegura que él no tiene responsabilidad en lo ocurrido y también necesita vivir el duelo por la muerte de su hijo.

“Nada más les pedimos a las personas que no sigan dejando en mal al papá del chiquito. Él no tiene la culpa, eso que están haciendo (se refiere a posteos en redes sociales sobre el señor) no está bien, no tienen por qué estar amenazando al señor. El señor no tiene la culpa. Les pedimos por favor no busquen hacerle daño a nadie”, expresó la tía en una llamada con La Teja.

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La familia atraviesa un momento doloroso tras la muerte del pequeño, pero hay algo más que ahora los tiene inquietos. Foto: John Durán (John Duran)

La joven contó que ha recibido mensajes de personas que le preguntan dónde vive el papá del niño y buscan conocer más detalles sobre él. Por eso, pidió que no se difundan su nombre ni su ubicación.

“Él no tiene la culpa, él hizo las cosas bien y la verdad es que para estar recibiendo mensajes de ‘dígame quién es’, ‘cómo es’, no, que no se difunda más el nombre del señor ni la ubicación, ni el nombre ni nada, si quieren irse contra las personas culpables yo no me meto, pero ya no más con el papá del niño, ni con mi bebé”, manifestó.

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Tía dice que están señalando a la persona equivocada

La familiar también expresó su molestia por los comentarios que ha encontrado en sus redes sociales, donde algunas personas señalan al padre del pequeño.

Aseguró que esas publicaciones no ayudan a hacer justicia y que, por el contrario, provocan más sufrimiento a una familia que intenta sobrellevar la pérdida del niño.

“Mi perfil ahorita está lleno de comentarios de que es un monstruo y no se trata de eso, así no se hacen las cosas, eso no es justicia, eso para mí es hacer el ridículo, porque nosotros nos encargamos del funeral y el bebé tuvo una despedida digna. La verdad es que se están yendo contra la persona equivocada”, señaló.

La tía insistió en que el papá también merece vivir su duelo y pidió que no se busque hacerle daño a nadie.

Por la muerte de Julián, la madre biológica, de apellido Sandoval, y su pareja, una mujer de apellido Hernández, cumplen seis meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial.