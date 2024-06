Tía de muchacho que habría sido asesinado por su novia de 17 años le dedicó un emotivo mensaje

Jafeth Artavia González, joven que murió apuñalado, al parecer, por su novia de 17 años.

Jafeth Artavia González es el muchacho, de 19 años, que falleció la noche de este miércoles luego de que, aparentemente, su novia de 17 años, lo apuñaló en el pecho con un cuchillo.

La trágica muerte del joven ha causado un gran dolor entre sus seres queridos, especialmente en una de sus tías, de apellido Zúñiga, quien usó su perfil de Facebook para dedicarle un sentido mensaje.

“No sé cómo explicarlo, no tengo palabras, no tengo uso de razón, estoy con el corazón destrozado, me duele la vida, me duele el alma, ¡no se puede con tanto dolor, es algo irrazonable!”, escribió la mujer.

En su publicación, Zúñiga destacó que tuvo el privilegio de ver a Jafeth crecer y señaló que siempre sintió un gran amor por él.

LEA MÁS: Jovencita de 17 años le habría quitado la vida a su novio de forma sangrienta

“Solo quiero decirte que te vi crecer y hoy recibo esta noticia, mi amor. Tía siempre te lo decía hasta aburrir, que te ama mucho mi chiquito y siempre te voy a amar, porque siempre estarás en mi corazón. Mi amor, esto no me cabe en la mente, no lo logro entender y te voy a extrañar tanto. Jafeth Artavia, Dios te reciba en sus brazos, mi vida”.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que los hechos que terminaron en el homicidio del joven se dieron a eso de las 11 p.m., del miércoles, cuando este se encontraba junto a su novia en una casa ubicada en el barrio La Managüita, en Jaurí, en Peñas Blancas de San Ramón.

“De acuerdo con la información preliminar, en apariencia, este joven habría tenido una riña con una mujer que, presuntamente, sería su pareja, siendo que en determinado momento esta habría sacado un cuchillo y atacó a Artavia entre su hombro y el pecho”, detalló el OIJ.

De acuerdo con la Policía Judicial, Artavia fue llevado en un vehículo particular hasta una clínica privada y el personal de dicho centro médico lo declaró fallecido dentro del vehículo en el que lo llevaban.