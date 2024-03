Tico que casi muere desangrado en accidente ahora es el barbero de algunos famosos futbolistas

Juan Manuel Monge Gómez de 24 años tiene tatuada la fecha de su accidente en un brazo. Foto: Eduardo Vega (Cortesia)

Juan Manuel Monge Gómez, de 24 años, volvió a la vida luego de tener un accidente de tránsito en el que sufrió una lesión terrible en la yugular, ahora nada lo detiene, vive en los Estados Unidos y es barbero de conocidos jugadores de fútbol.

Él nos contó que nació en San Isidro de Grecia y desde los 15 años sintió una gran pasión por la barbería y ese oficio ahora le da la oportunidad de vivir bonitos momentos y salir adelante.

“La verdad es que muchos barberos me cortaban el pelo y no me gustaba como me lo dejaban, yo les pedía un estilo y me hacían otro completamente distinto y me empecé a cortar el pelo yo solo, y para practicar luego a mi hermanos, a los compañeros de U y me dije, ‘esto es lo mío’, terminé el colegio y me metí en la universidad Latina a estudiar periodismo, de hecho le cortaba a los compañeros el pelo también, en los baños”, dijo el joven.

A este costarricense nos lo encontramos en el partido entre la Liga Deportiva Alajuelense y el New England Revolution, en Boston, Estados Unidos, cuando él viajó hasta allá para ver jugar a su amada Liga y accedió a contarnos su historia.

Este muchacho se fue a vivir a Estados Unidos un 19 de abril del 2019 con ayuda de un amigo, justo un año antes de la pandemia.

Monge llegó a Estados Unidos y le tocó pulsearla en jardinería y hasta en pintura, pues necesitaba hacer un poco de platica para acomodarse.

“El sueño era la barbería, pero yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera”, comentó.

Él estaba en Washington, ahí se estableció cuando llegó a la Yunai, pero el 15 de mayo del 2019, cuando apenas tenía 22 días en esa nación, su vida cambió.

“Ese día yo no tenía que trabajar eran como las nueve de la mañana, cuando agarré la bicicleta me estaba doliendo el estómago un poco, a los cinco minutos de estar andando, un carro me atropelló, el carro me golpea en el lado izquierdo y yo vuelo en diagonal. Quiebro el parabrisas del carro y un vidrio me cortó en la yugular, estoy vivo porque Dios lo quiso así, no estaba en mi meta irme en ese momento”, contó.

Juan Manuel recuerda que él estaba consciente, el conductor del carro se dio a la fuga, él a como pudo se levantó y se limpió todos los vidrios.

“Obviamente yo me levanté en ese momento por la adrenalina, en ese momento yo escucho un ruido como shiiiiiiiiiiiiiii, como cuando se está desinflando una llanta, yo me tocó el cuello e inmediatamente digo, ‘estoy mal, esto es serio’, no por ser muy explicito, pero cuando me toco la herida los dedos caben dentro de la herida, era muy grande, es ahí cuando yo digo tengo que pedir ayuda, pero yo en ese lugar quedé como solo”, contó el joven.

Añadió: “Yo estaba atravesando un condominio y cuatro casas más abajo había un señor americano que ve que necesito ayuda, él llamó al 911, entonces ya llegó todo mundo (los rescatistas), yo perdí mucha sangre″.

El costarricense acompañó a su amada Liga en Boston. Foto: Eduardo Vega (Cortesia)

Al tico lo llevaron a un hospital de trauma.

“Cuando íbamos en la ambulancia me pusieron unas intravenosas, se puede decir que yo entré como en un estado de coma, ya en ese momento auditivamente no escuchaba igual y los órganos no funcionaban bien, lo que pasa es que por la sangre, los policías presionan la vena, pero es la vena que lleva oxígeno al cerebro, al no haber oxígeno al cerebro, los órganos dicen: ‘no vamos a trabajar’ y entré en estado de coma”.

A Juan Manuel lo tuvieron que meter al quirófano y en ese momento, aún consciente, le dijo a la doctora: “‘sálveme la vida’. Mi inglés era muy básico, ella me dijo, a lo que le entendí, ‘lo vamos a intentar’ y yo consciente tuve que cerrar los ojos, con la esperanza de que iba a volver”.

Los gastos hospitalarios del costarricense eran millonarios, pero justo dos semanas antes de irse al viaje su papá, Otto Monge, que siempre es muy organizado, le dijo que si no compraba un buen seguro, no se iba, por lo que compraron una póliza en el Instituto Nacional de Seguros que le cubrió absolutamente todo.

“Yo nunca pensé que me iba a morir, que me iba a ir, yo confiaba en Dios, me desperté al otro día a las 8:55 de la mañana, al frente del hospital hay un reloj muy grande como para que uno vea y se de cuenta de donde está cuando se despierte.

“Yo estaba ahí solo, lo primero que hice fue ponerme a llorar y darle gracias a Dios por estar vivo. Yo estaba completamente solo, nadie sabía nada, llamaron a mi mamá para decirle que su hijo se había cortado el cuello, todos en mi casa pensaron que yo estaba muerto, no les dieron más información, porque es confidencial”.

La familia Monge Gómez estaba desesperada, por lo que empezaron a buscar vuelos para viajar a Estados Unidos el 16 de mayo.

“Yo los llamé y les dije que estaba bien, que no vinieran, que más bien yo me iba a ir a Costa Rica para recuperarme, y así fue, estuve allá y dos semanas después les dije que me regresaba para los Estados Unidos, no me quedaron secuelas, pero sí una cicatriz, una marca que siempre llevaré con orgullo”.

El joven reconoce que en su casa muchas veces tuvieron temor de que él estuviera tan lejos y, claro, más después del accidente que sufrió, por lo que le decían que mejor se quedara en Costa Rica. Sobre todo su mamá, ella quería tenerlo cerca y que terminara la universidad.

El tico es un pulseador en Estados Unidos y no deja de trabajar por sus sueños. (Cortesia)

Cuando Juan Manuel llegó a la Yunai de nuevo, se puso a trabajar en pintura, también trabajó en varias barberias, pero eran de otras personas, iba a domicilio y siempre había tenido el sueño de tener lo propio.

Con muchísimo esfuerzo, este sobreviviente logró poner una barbería en Warren, New Jersey.

“Es muy difícil echar todo en una maleta, dejar la zona de confort que uno tiene con la familia, la comida y la cultura y ir a luchar por lo que uno quiere, eso cuesta mucho, a veces a uno le toca decir, ‘Dios mío, no hay plata ni para el alquiler’, pero uno le pone y empiezan a llegar los clientes y poco a poco lo van conociendo a uno, pero sí hay que esforzarse y trabajar duro”, asegura.

Juan Manuel le cortó el pelo a varios jugadores de Alajuelense antes del partido que fuimos a cubrir, y también a jugadores de la Selección Nacional el 21 de marzo en Dallas, eso es algo que lo hace muy feliz, porque es apasionado por el fútbol y también por la barbería, así que le pone para hacerles los mejores cortes de cabello.

El primer jugador al que le cortó el pelo en Costa Rica fue a Alexander Román, cuando jugaban con la Liga; también a José Rodolfo Alfaro, mejor conocido como Figuito, cuando llegó a Estados Unidos, también atendió a Kevin Chamorro, a Jussef Delgado y además a Yael López.

Juan Manuel Monge le ha cortado el pelo al influencer Julián Valverde, mejor conocido en redes sociales como Julián Valjota. (Cortesia)

Poco a poco Juan Manuel se ha ido dando a conocer.

“La gente ya va viendo quién soy, de dónde vengo, voy saliendo adelante cada vez más cerca de lo que quiero, mis planes y mis sueños, muy agradecido, la verdad, en mi casa están muy contentos y apoyándome, están felices por los cortes a los jugadores de la Liga”, dijo el pulseador de 24 años

Juan Manuel tiene en uno de sus brazos tatuada la fecha del accidente en que recibió una nueva oportunidad de vivir.