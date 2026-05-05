Tico reportado como desaparecido en Panamá apareció sano y salvo en Costa Rica

Luego de varias horas de incertidumbre y un operativo de búsqueda en Panamá, las autoridades confirmaron este lunes que el tico reportado como desaparecido en el distrito de Bugaba fue localizado sano y salvo en territorio nacional.

El Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (Sinaproc), informó que dio por concluidas las labores de rastreo luego de corroborar con familiares que el hombre ya se encontraba en su casa en Costa Rica y en buen estado de salud.

José Adrián Vargas, fue reportado como desaparecido en Panamá desde el pasado sábado. pero ya fue ubicado en Costa Rica. Foto Facebook. (Facebook/José Adrián Vargas, fue reportado como desaparecido en Panamá desde el pasado sábado. Foto Facebook.)

Se trata de José Adrián Vargas, de 40 años, quien había sido reportado como desaparecido desde la mañana del sábado en el Santa Marta, cerca del caudaloso río Gariché.

Vargas se encontraba en Panamá como voluntario y misionero en la Fundación Salud Restauración Esperanza, ubicada en ese país.

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Según medios panameños, el costarricense fue visto por última vez alrededor de las 9 a. m. del sábado. Horas después, miembros de la iglesia iniciaron su búsqueda y dieron aviso a las autoridades.

En Panamá había todo un operativo de búsqueda. (Facebook/José Adrián Vargas, fue reportado como desaparecido en Panamá desde el pasado sábado. Foto Facebook.)

La desaparición movilizó a personal del Sinaproc, voluntarios de la comunidad y otras instituciones, que recorrieron senderos, caminos rurales y zonas cercanas al río en medio de condiciones climáticas complicadas.

Incluso, las labores tuvieron que ser suspendidas temporalmente debido al mal tiempo, mientras se mantenía la coordinación interinstitucional para retomar el rastreo cuando fuera seguro.

Al final, todo se trató de un malentendido, pues Vargas simplemente había emprendido su regreso a Costa Rica sin dar aviso previo.