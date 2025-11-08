Sucesos

Tiroteo deja tres heridos en Oreamuno de Cartago

El ataque ocurrió la noche de este viernes en Vista Hermosa de Oreamuno, Cartago

Por Silvia Coto

Un violento tiroteo registrado la noche de este viernes en Vista Hermosa de Oreamuno, Cartago, dejó como saldo tres personas heridas.

Según el reporte preliminar, la emergencia se atendió en la entrada a Vista Hermosa, donde varias unidades de socorro se desplazaron tras recibir múltiples llamadas de alerta.

Tres personas resultaron heridas en Cartago/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Al llegar al sitio, los paramédicos encontraron a tres personas con heridas de bala. Uno de los afectados fue trasladado en condición crítica al Hospital Max Peralta.

Los otros dos heridos fueron trasladados en condición estable

Oficiales de la Fuerza Pública mantiene custodiada la escena.

De momento, las autoridades no han confirmado las identidades de las víctimas, ni las causas del tiroteo, que permanece bajo investigación.

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

