Sucesos

Tiroteo en Cartago deja un fallecido y un herido crítico

El herido y la víctima tienen entre 17 y 25 años

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un nuevo hecho de violencia dejó a un joven fallecido y otro herido de gravedad en Cartago.

carro OIJ morguera
Un joven fue asesinado a balazos.

El tiroteo ocurrió en Vista Hermosa, en Oreamuno de Cartago.

Al parecer, dos jóvenes de entre 17 y 25 años se encontraban en la calle cuando fueron atacados a balazos.

Al sitio llegaron unidades de la Fuerza Pública y dos ambulancias de la Cruz Roja, cuyos paramédicos declararon sin signos vitales a una de las víctimas.

El otro joven fue trasladado en condición crítica al Hospital Max Peralta.

La Fuerza Pública mantiene un operativo en desarrollo en la zona para tratar de ubicar a los responsables.

Noticia en desarrollo

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Tiroteo cartagoheridojoven asesinadooreamuno de cartagovista hermosa
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.