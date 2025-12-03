Tiroteo en Cartago deja un fallecido y un herido crítico

Un nuevo hecho de violencia dejó a un joven fallecido y otro herido de gravedad en Cartago.

Un joven fue asesinado a balazos.

El tiroteo ocurrió en Vista Hermosa, en Oreamuno de Cartago.

Al parecer, dos jóvenes de entre 17 y 25 años se encontraban en la calle cuando fueron atacados a balazos.

Al sitio llegaron unidades de la Fuerza Pública y dos ambulancias de la Cruz Roja, cuyos paramédicos declararon sin signos vitales a una de las víctimas.

El otro joven fue trasladado en condición crítica al Hospital Max Peralta.

La Fuerza Pública mantiene un operativo en desarrollo en la zona para tratar de ubicar a los responsables.

Noticia en desarrollo