Tiroteo en playa Bonita: joven doctora que llegó a conocer Limón pensó que iba a morir

Quienes estuvieron en playa Bonita de Limón, la tarde de este domingo aseguran que vivieron momentos de gran terror y una de ellas fue una doctora que llegó con su hermana a conocer el Caribe.

Sujetos armados con fusiles de asalto dispararon en reiteradas ocasiones en Playa Bonita, en Limón. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

La joven, de 25 años, nos contó que pidió unas vacaciones para compartir unos días con su hermana mayor.

“Teníamos tiempo de que queríamos venir a conocer Limón, porque nos decían que las playas son muy bonitas, llegamos el jueves en la noche y hoy lunes nos íbamos en la tarde, pero ya estamos en la casa, por tranquilidad de mi familia, sobre todo mi mamá, por eso nos vinimos a primera hora, no lo hicimos de noche por el viaje por el Zurquí”, contó la joven, quien trabaja en un hospital en San José y pidió ser identificada solo con su apellido Castro.

La médico y su hermana llegaron a la playa desde temprano y asegura que había bastante gente, especialmente niños.

“Acabábamos de almorzar, estábamos en una sombra cerca de unos árboles cuando vimos que algo pasaba, pero seguimos conversando, en ese momento empezaron a escucharse unos disparos que todavía los tengo en la cabeza”, dijo.

La Policía mantiene un operativo en la zona. (MSP/MSP)

“Mi hermana se levantó de la silla y trató de correr, pero es que no sé cuántos balazos sonaron, las dos nos tiramos y nos tapamos la cabeza, yo en algún momento levanté la cabeza porque pensé en que tal vez era mejor correr si se podía porque nos iban a matar, una señora me gritó que no me moviera más que bajara la cabeza y esperara”, relató.

Ella aseguró que las balas hasta levantaban el polvo de la arena y se escuchaban cuando pegaban.

“Yo solo quería saber que mi hermana estaba bien, pero ella ni se movía, fue una pesadilla, la gente grita y en ese momento usted no entiende qué pasa, fueron segundos, pero uno siente que el tiempo no pasa”, dijo.

La joven relató que ella no sabía qué era lo que estaba pasando y tampoco espero para saberlo.

“Cuando la Policía llegó vimos que empezaron a ayudar a varias personas heridas, yo no me podía ni levantar, tenía el cuerpo en un puro temblor, mi hermana me agarró y me dijo que nos fuéramos”, dijo.

En ese momento, ella aseguró que la ayuda para los heridos había llegado.

“Es impresionante que ya no puede uno ni ir a pasear, ni estar tranquilo en ningún lado, hemos llegado a una situación en que le roban a uno la paz, siente uno temor para todo, nosotras no pudimos ni dormir bien. Ahí no volveríamos, hoy hemos pasado pendientes de las noticias”, dijo.

La balacera en la playa limonense ocurrió poco antes de las 2 p.m., de este domingo 16 de marzo y producto del intercambio de balas con los delincuentes, resultaron heridos un oficial del OIJ, quien ya está fuera de peligro, y un policía de Fronteras, quien sigue en condición delicada en el hospital Tony Facio.

Otras tres personas también se vieron afectadas por las balas, pero todas están fuera de peligro.

Este lunes en la casería policial que se mantiene en la zona, los oficiales detuvieron a un hombre de apellido Aragón que estaba escondido en un manglar, muy cerca de la playa.