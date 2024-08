Titkoker tica denuncia haber sido víctima de brutal agresión mientras hacía un en vivo

Según el OIJ, la agresión ocurrió la madrugada del pasado miércoles.

Una tiktoker costarricense que se hace llamar “Tatiqueen” denunció ser víctima de una brutal agresión a manos de al menos cuatro personas cuando realizaba una transmisión en vivo en su perfil de TikTok.

La joven usó esa misma red social para denunciar la agresión y las heridas que ella y otro tiktoker conocido como Comadreja sufrieron la madrugada del pasado miércoles 28 de agosto. La transmisión ya no está en el perfil de la tiktoker, pero extractos del vivo fueron difundidos en otras redes sociales.

Ante una consulta de La Teja, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, confirmó que mantienen una investigación por este caso.

“La Sección Especializada en Violencia de Género informó que se están investigando los hechos que habrían sucedido la madrugada del miércoles 28 de agosto, el caso se encuentra en investigación por lo que de momento no se pueden brindar mayores detalles”, indicó la Policía Judicial.

Se supo que los hechos ocurrieron en una casa ubicada en Desamparados, en San José, que en apariencia sería donde vive la tiktoker tica que denunció el ataque.

En uno de los videos que aún circulan en redes sociales, Tatiqueen le menciona a sus seguidores quiénes serían las personas detrás del ataque, además de que les muestras las heridas que sufrieron ella y Comadreja.

“Aquí me apuñalaron (muestra el brazo) y me apuñalaron la pierna. Se llevaron el teléfono y uno de ellos me lo tiró a una distancia, no sé, y me dijo: ‘tomé, aquí esta, porque no soy ningún ladrón’”, contó la mujer.

En otro de los videos sacados de la transmisión en vivo se observa a un sujeto atacando a golpes al otro tiktoker, incluso en un momento dado se observa que el sospechoso tiene en una de sus manos lo que pareciera ser un arma punzocortante.

Extraoficialmente se habla de que un exnovio de Tatiqueen podría estar vinculado con el ataque, sin embargo, esto no fue confirmado por las autoridades judiciales.

La Teja le envió un mensaje a la joven por medio de Tiktok para conocer más sobre lo sucedido, pero hasta el momento no ha respondido.