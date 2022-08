Torbellino dejó a embarazadas y sus familias con las manos vacías

Al menos cinco embarazadas están entre las familias afectadas por el torbellino que pasó por La Lima, de Cartago.

Shirley Brenes, líder comunal, dijo que en la misma comunidad se han organizado para darle a sus vecinos desayuno y almuerzo para este miércoles, sin embargo necesitan mucho más ayuda, ya que en total son 15 familias que se quedaron con sus bienes destruidos.

Este fenómeno ocurrió la tarde de este martes.

Hazel Palacios tiene seis meses de embarazo de un niño y desde una ventana de la casa de su mamá vio como parte de su vivienda y la de otras vecinas comenzaron a volar.

“Gracias a Dios no estaba en mi casa, porque el techo y el cableado se cayó prácticamente, yo estaba en la casa de mi mamá que vive cerca, en el mismo Dique, solo que en otra zona... Casi no voy a donde mi mamá, pero mi hija es muy apegada a su abuelita y solo me pedía que quería ir, cuando llegamos prácticamente fue cuando ocurrió todo”.

“Desde la ventana de mi mamá se ve mi casa, cuando escuchamos el ruido fuimos a la ventana y vimos como todo se iba levantando (techos, cosas) esperamos un poco para que pasara todo y bajamos a la casa para ver qué se podía rescatar, pero todo estaba totalmente mojado como la cama, el colchón, la cocina, el tele... Solo una ropita pudimos sacar, hasta la ropa que había recogido para mi bebé la perdí”, señaló Palacios.

Usted puede ayudar a esta madre de familia con un Sinpemóvil al 7209-0175 a nombre de Hazel.

Los techos salieron por los aires y luego el aguacero mojó todas las pertenencias. Fotos: Para La Teja

Verdulero metió hijos debajo de la cama

Ronald José Ramírez es un vendedor de verduras que vive con su familia en Los Diques desde hace dos años y medio.

“Venía llegando de vender verdura en la calle, soy operado de un pie y estaba reposando en el cuarto cuando escuché un ventolero y el zinc se movía mucho, sabía que no era común y vi que el techo se despegó, metí a mis hijos debajo de la cama, fui a buscar a mi suegra y en ese momento me golpeé el pie, todo comenzó a volar”.

“Mi hija solo me decía ‘papi tengo miedo, tengo miedo’, traté de tranquilizarla, mi otro hijo de cuatro años también estaba temeroso”, recordó Ramírez.

Las casas quedaron destechadas. Fotos: Para La Teja

Luego de pasar estos momentos de tensión vieron que se quedaron sin nada, porque el techo salió volando y las pertenencias se dañaron, incluso hasta los cuadernos de los hijos se destruyeron.

Minutos después, llegó Noelia, la esposa de Ronald, que auxilió a su familia, ellos se fueron a dormir en la casa de un vecino que también se vio afectado, pero aún tenía techo.

Usted puede ayudar a Ronald al 6013-8489; afirma que toda ayuda será bienvenida, desde alimentos, ropa, zinc.

Todo comenzó a caer dentro de la casa y casi golpea a los habitantes. Fotos: Para La Teja

Shirley Brenes, líder comunal, sigue ayudando a las demás familias. Para ayudas en general puede contactarla al 8496-3515; ella incluso repartió comida desde la cochera de su casa porque el salón comunal de la zona quedó destruido.