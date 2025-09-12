Sucesos

Torbellino provocó pánico en Heredia, vea lo que ocurrió (Videos)

La CNE mantiene la alerta verde en todo el país

Por Silvia Coto y Adrián Galeano Calvo

La tarde de este viernes, la calma en Mercedes Norte de Heredia se vio interrumpida por un torbellino que provocó pánico.

Potentes ráfagas de viento desprendieron varias láminas metálicas, las cuales cayeron directamente sobre el tendido eléctrico, generando una peligrosa situación en la comunidad.

En un video de redes sociales se observa la fuerza con la que se arrancaron varias láminas en una feria.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que los cuerpos de emergencia y el Comité Municipal de Emergencias se hicieron presentes en la zona para atender la avería y evitar un mayor riesgo para los vecinos.

Mientras tanto, en la provincia de Alajuela se reportan también intensas lluvias.

La CNE recordó que rige la Alerta Verde en todo el territorio nacional, debido a las condiciones atmosféricas que se mantienen inestables y podrían intensificarse en las próximas horas.

