Torero improvisado sufre impresionante cornada en las fiestas de Liberia

Un torero improvisado sufrió una cornada cuando disfrutaba, en la plaza Camilo Reyes de las Fiestas Cívicas de Liberia, Guanacaste.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 5:40 p. m. de este viernes 21 de febrero.

Torero improvisado sufre cornada cuando disfrutaba de fiestas en Liberia, Guanacaste. Foto: FB Fiestas Cívicas de Liberia (Fiestas Cívicas de Liberia/Fiestas Cívicas de Liberia)

En varios videos que circulan se ve que el muchacho estaba de espaldas, al lado de la barrera cuando el toro lo embiste, lo tiró hacia la arena y la víctima quedó boca abajo.

En la central de la benemérita confirmaron que aún con vida lo llevaron al hospital Enrique Baltodano, en condición crítica.

Versiones no oficiales señalan que la víctima falleció en el centro médico, no obstante esto no ha sido confirmado por las autoridades judiciales.

La identidad del hombre se desconoce.