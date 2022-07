Tormenta Bonnie: “Por favor evacuemos, no pongamos resistencia”, piden las autoridades

Las autoridades de emergencias les piden a las personas que evacúen si algún rescatista se los pide ante el paso de la tormenta tropical Bonnie.

Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos, así como Jorge Luis Torres, ministro de Seguridad, le dicen a la población que lo más importante es preservar las vidas de todos.

“Hay que sumar esfuerzos y ayudarnos entre todos, para que ojalá esta emergencia no deje ninguna víctima fatal”, comentó Chaves.

Se prevé que la onda tropical #13 se convierta en la tormenta Bonnie y pase por la frontera de Costa Rica y Nicaragua a partir de este viernes al mediodía, lo que provocará fuertes aguaceros hasta el sábado al mediodía.

Vecinos de Tambor de Sarapiquí fueron evacuados. Foto: Cortesía para LT

El jefe de Bomberos señaló que, en el caso de los adultos, es un tema voluntario si quieren salir o no de sus casas, pero en el caso de los niños sí es obligatorio, de lo contrario llamarían al Patronato Nacional de la Infancia o la Fuerza Pública.

“Hay que recordar que ha habido temas de evacuación, como el que se vivió hace algunos años en Tres Ríos, donde la gente se negaba a salir y algunos bomberos murieron producto de esta discusión de quién sale y quién no.

“Es un llamado a la voluntad de las personas y no tener que llegar a los extremos de que tenga que intervenir el PANI o la Fuerza Pública para darle seguridad a los menores porque sí o sí tienen que evacuar”, dijo el director.

[ Familia perdió a papá y casa en diferentes inundaciones: “Nos perseguía el agua” ]

Jorge Luis Torres, ministro de Seguridad, dijo que la Fuerza Pública dispuso de sus helicópteros para dar respuesta a la Comisión Nacional de Emergencias.

“Por favor evacuemos, no pongamos resistencia, primero está la vida. Entendemos que queremos proteger nuestros bienes, pero primero pensemos en la vida humana”, aseguró el jerarca.

Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, mencionó que todas las zonas montañosas del país están saturadas de agua por las lluvias de estos días y le pide a las personas no desplazarse a zonas lejanas.

[ Alerta roja para Liberia, La Cruz, zona norte y Caribe norte por paso de Bonnie ]

“La ruta 32 está crítica, la ruta 27 históricamente ha sido crítica y en general todas las carreteras siempre tienen puntos vulnerables, pedimos cordura para que los conductores eviten, a partir de este viernes, el desplazamiento a zonas lejanas.

“También le hago un llamado a la población para que se use debidamente el sistema 911, eso puede marcar la diferencia entre salvar una vida o no, normalmente los sistemas de emergencias pueden verse colapsados y es por llamadas que no necesariamente están asociadas con la emergencia”, dijo Alejandro Picado de la CNE.

Además, los controladores aéreos están al tanto para cancelar vuelos de ser necesario.