“Le dije que sí y le expliqué todo de nuevo, me quité el casco para que viera la cirugía que tengo y le saqué la carta que me respalda. ¿Puede creer que ni quiso verla?, me bajó la placa y me hizo el parte. En ese momento casi me descompongo, me sentí muy mal y muy agüevado de que no quisiera ni leer la carta. Yo no andaba en la calle porque quería sino por una necesidad”, dijo.