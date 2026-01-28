Sucesos

Trabajador muere tras quedar atrapado en un terraplén en San Antonio de Escazú

Aunque el hombre fue extraído por sus compañeros de trabajo, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales

Por Silvia Coto

La Cruz Roja atendió la mañana de este miércoles una emergencia en Escazú, donde un hombre adulto quedó atrapado en un terraplén mientras estaba trabajando.

La Cruz Roja llegó, pero ya no había nada qué hacer. (Cruz Roja/Cortesía)

La emergencia se dio en San Antonio, por lo que despacharon vehículos de rescate y ambulancias de soporte avanzado al sitio.

“Se nos informa que un trabajador cayó en una excavación de 30 metros”, dijo Luis Rodríguez, de la Cruz Roja.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, el hombre ya había sido extraído por sus compañeros de trabajo; sin embargo, los socorristas confirmaron que no presentaba signos vitales.

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente aún no han sido detalladas, y corresponderá a las autoridades judiciales realizar las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido. Se desconoce si fue que se precipitó en un hueco o le cayó material encima.

La Cruz Roja reiteró el llamado a extremar las medidas de seguridad en zonas de riesgo, especialmente en trabajos que se realizan en terrenos inestables.

