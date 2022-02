Tráfico al que chofer se llevó en la tapa: “Yo le gritaba: ‘Detenga el hijuepu... carro’”

El oficial sufrió varias heridas en la cabeza al ser embestido por el carro, incluso tuvo problemas de memoria. Foto cortesía.

Joiner Ulate Vásquez, un oficial de Tránsito, vio a la muerte de cerca cuando un extranjero apellidado Lacayo González lo atropelló y se lo llevó sobre la tapa de su carro por aproximadamente 50 metros.

Durante ese incidente, el uniformado se golpeó la cabeza y estuvo a punto de perder el conocimiento por completo; sin embargo, sacó fuerzas de donde no tenía para sostenerse del carro y usar su arma de reglamento para defenderse.

“Casi no me acuerdo lo que sucedió en ese momento, solo tengo recuerdos de que yo le gritaba: ‘detenga el hijuepu... carro o le disparo”, contó Ulate a La Teja.

Los dos disparos que Joiner hizo contra el parabrisas del carro fueron claves para salvar su vida, pues estos obligaron al conductor a detenerse. El extranjero fue detenido, pero pocas horas después fue dejado en libertad.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado jueves 10 de febrero en Pavón de Los Chiles, en la frontera norte del país.

“Mi esposa y mis hijos (una chiquita de 10 años y un muchacho de 15) estaban muy preocupados, pensando en cómo se encontraba el papá, fue algo muy duro para todos”, comentó.

Ulate prácticamente cayó acostado de espalda sobre el parabrisas. Foto: Edgar Chinchilla.

Mañana atropellada

Ulate contó que el jueves inició como un día normal, pues él y su compañero Michael Salas salieron desde muy temprano para hacer un recorrido por la zona y un operativo de control de carretera.

“Tipo 10 de la mañana llegamos a Pavón de Los Chiles para hacer un control de velocidad con radar y fue en ese momento que detectamos el vehículo de ese sujeto.

“Yo le hice señal de parada y este hizo como que iba a detenerse, pero cuando ya estuvo más cerca de mi aceleró el carro y me llevó por delante. Eso es lo que me contó el compañero, porque yo casi no recuerdo nada de ese día, ni siquiera del día anterior, para que se imagine”, detalló.

“Él fue con toda la intención de cometer una desgracia, no le importó si yo tenía familia, no le importó nada, solo me llevó por delante”, Joiner Ulate, oficial de Tránsito.

Flashazos

El uniformado disparó dos veces contra el parabrisas, de puro milagro no impactó al conductor. Foto: Edgar Chinchilla.

Debido a la embestida del carro, Joiner cayó violentamente sobe el parabrisas, los principales golpes los sufrió en la cabeza y la espalda.

El uniformado contó que en ese momento se encontraba muy aturdido, pero su instinto de supervivencia lo ayudó a mantenerse sobre el carro, pues el mayor riesgo era caerse de la tapa y que el vehículo le pasara por encima.

“Lo que tengo son como unos flashazos en los que medio recuerdo que yo le iba gritando para que se detuviera, incluso recuerdo que tuve que encañonarlo. Mi compañero dice que yo quedé como de espaldas encima del carro y por eso fue que no logré impactarlo al disparar contra el parabrisas”, dijo.

Tras los disparos, Lacayo frenó su carro de golpe para luego salir corriendo por en medio de una finca; sin embargo, su huida fue frenada por unos oficiales de seguridad privada que lo capturaron.

Muy golpeado

Ulate dijo que ese mismo fue jueves fue llevado al hospital de Los Chiles y de ahí lo pasaron al Hospital de San Carlos, donde le realizaron un TAC y varios exámenes. El oficial fue dado de alta el viernes.

“Tengo como diez puntadas en la cabeza, pero gracias a Dios el primer TAC salió bien, también sufrí varios golpes en la parte lumbar de la espalda y todavía falta otro TAC que me harían este jueves en el INS”.

Joiner dijo sentirse indignado al descubrir que el conductor fue dejado en libertad sin medidas cautelares. Foto: Cortesía.

Según Joiner, el golpe que recibió en la cabeza lo hizo perder la memoria, dijo que incluso olvido varias cosas que ocurrieron un día antes del incidente.

“Mi esposa estaba muy preocupada, incluso me dijo que ella me hizo una videollamada, pero yo no me acuerdo de haber hablado con ella”.

Muy indignado

El uniformado contó que las heridas que sufrió no le dolieron tanto en comparación a la noticia que recibió el pasado viernes, cuando su compañero le contó que el conductor sospechoso fue dejado en libertad sin ninguna medida cautelar.

Además, de que únicamente se le abrió una causa por resistencia agravada y no por tentativa de homicidio, como se pensaba en un inicio.

“Fue algo muy decepcionante, porque uno trabaja para el Gobierno y espera ser respaldado, pero con estas cosas uno más bien se siente como desprotegido”, comentó.

Ante una consulta de La Teja, el Ministerio Público confirmó la liberación de Lacayo bajo el siguiente argumento:

“Tras la detención del imputado, se le tomó la declaración indagatoria y, debido a que cuenta con todos los arraigos procesales requeridos (laboral, domiciliar y familiar), determinó que se mantenga apegado al proceso sin necesidad de cumplir medidas cautelares”.