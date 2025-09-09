Sucesos

Tragedia consterna a una comunidad: tráiler atropelló y mató a un joven

El joven fallecido sería vecino de la comunidad

Por Silvia Coto
Un joven murió atropellado en La León XIII por un tráiler
Un joven murió atropellado en La León XIII por un tráiler (Cortesía/Cortesía)

Un trágico accidente cobró la vida de un joven la tarde de este martes, luego de ser atropellado por un tráiler en la entrada de la comunidad de León XIII, en Tibás.

Según los primeros reportes, el impacto fue tan fuerte que la víctima falleció en el sitio, sin dar oportunidad a los cuerpos de emergencia de brindarle atención. Dos ambulancias llegaron al sitio pero el muchacho sufrió severas lesiones en la cabeza.

La escena se mantiene bajo custodia de oficiales de la Fuerza Pública, mientras que personeros de la Cruz Roja y de la Policía de Tránsito se encuentra en la escena.

Por el momento, la identidad del fallecido no ha sido confirmada por las autoridades.

Los vecinos estaban muy consternados por lo ocurrido.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran trabajando en el sitio.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

