Tragedia en altamar en Osa: panga volcó con tres pescadores

El vuelco de una panga en altamar puso a correr a los vecinos de Osa.

La tragedia ocurrió en Boca Guarumal, en Sierpe de Osa, la Cruz Roja confirmó que recibieron la alerta a las 6:13 a. m., sin embargo, la emergencia fue atendida por los lugareños y por Guardacostas.

Las autoridades no han detallado lo ocurrido, sin embargo, los vecinos señalan que en la embarcación viajaban tres pescadores, ellos trataban de salir al mar Pacífico sur cuando ocurrió la desgracia, justamente en ese punto el mar es muy fuerte ya que se da el choque entre corrientes.

En Boca Guarumal en Sierpe de Osa ocurrió la desgracia la mañana de este domingo 30 de marzo. Foto: MSP/Ilustrativa (MSP)

LEA MÁS: Tragedia enlutó a familia de adulto mayor que visitaba playa Flamingo, Guanacaste

Agregaron que dos de los ocupantes lograron salir por sus propios medios, no obstante, señalan que el dueño de la embarcación no pudo salir, mencionaron que lo llamaban Pedro; sin embargo, las autoridades no han confirmado que haya un fallecido de momento.

En apariencia las víctimas iban a trabajar cuando sucedió esta desgracia en altamar.

*En desarrollo