Sucesos

Tragedia en ascensor en La Sabana le da segundo golpe mortal a una familia

Confirman segunda muerte por caída de ascensor ocurrida el 1 de abril

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Por Alejandra Morales

La tragedia por la caída de un ascensor en La Sabana, San José, suma una segunda víctima mortal, aumentando el dolor de una familia que perdió a dos hermanas.

La más reciente víctima fue identificada como Virginia Lidilia Ramírez Varela, de 93 años, cuyo fallecimiento fue confirmado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), donde se mantiene pendiente la inscripción de la defunción.

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Dos hermanas fallecidas

Esta tragedia ya había cobrado la vida de su hermana, Ana Isabel Ramírez Varela, de 87 años, convirtiendo el hecho en un golpe devastador para la familia.

Ambas adultas mayores resultaron afectadas tras la caída del ascensor ocurrida el pasado 1 de abril, durante el miércoles Santo, en el centro educativo Los Ángeles, en Sabana Norte.

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Confirman segunda muerte por caída de ascensor ocurrida el 1 de abril. Foto: Ilustrativa (Foto: Cruz Roja/Foto: Cruz Roja)

Otra mujer sigue afectada

En este mismo incidente también resultó herida una mujer de 62 años, quien fue trasladada en condición urgente al Hospital México, donde recibió atención médica.

El caso generó gran consternación debido a la gravedad del accidente y a las condiciones en que ocurrió, por lo que se mantiene bajo investigación para determinar las responsabilidades.

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Virginia Lidilia Ramírez Varelacaída de ascensor en el centro educativo Los Ángeles, en Sabana Nortemuere segunda víctima por caída de ascensor en La Sabana
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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