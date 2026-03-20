Tragedia en el mar: naufragio deja dos fallecidos frente a Cabo Matapalo

Un naufragio, ocurrido la mañana de este jueves frente a Cabo Matapalo, en la península de Osa, dejó a dos personas fallecidas y a un hombre herido.

Según informó el OIJ, el reporte ingresó a las 8:35 a.m. por parte del Servicio Nacional de Guardacostas. La comunicación indicaba que, mar adentro, una fragata de Estados Unidos divisó a tres personas en el agua.

Los Guardacostas se encargaron del rescate y traslado. Foto Ilustrativa (msp/cortesía)

“Esta mañana, el Centro de Operaciones del Servicio Nacional de Guardacostas recibió una alerta de un naufragio, por lo que se envió una embarcación a 126 millas náuticas de Golfito para que atendiera el incidente recibido”, detalló Seguridad Pública.

Una vez en el lugar, los oficiales ubicaron a una persona herida de gravedad y a otras dos fallecidas.

La embarcación realizó el rescate inmediato y determinó que dos de los hombres se encontraban sin signos vitales, mientras que el tercero fue auxiliado en el sitio. Posteriormente, se coordinó con Guardacostas para la entrega formal de los cuerpos a las autoridades judiciales.

Los fallecidos fueron trasladados hasta la marina de Golfito, donde agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la zona realizaron el respectivo levantamiento. De forma preliminar, las autoridades señalaron que ambos cuerpos presentaban múltiples quemaduras.

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Las víctimas fueron remitidas a la morgue judicial para la realización de las autopsias mientras que el sobreviviente fue trasladado al Hospital de Golfito para recibir atención médica.

Hasta el momento, ninguna de las personas ha sido identificada oficialmente y el caso permanece en investigación.