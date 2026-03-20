Sucesos

Tragedia en el mar: naufragio deja dos fallecidos frente a Cabo Matapalo

Una embarcación de Estados Unidos ubicó a tres hombres mar adentro, dos murieron y uno fue trasladado al hospital

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un naufragio, ocurrido la mañana de este jueves frente a Cabo Matapalo, en la península de Osa, dejó a dos personas fallecidas y a un hombre herido.

Según informó el OIJ, el reporte ingresó a las 8:35 a.m. por parte del Servicio Nacional de Guardacostas. La comunicación indicaba que, mar adentro, una fragata de Estados Unidos divisó a tres personas en el agua.

Los Guardacostas decomisaron gran cantidad de droga en una embarcación
Los Guardacostas se encargaron del rescate y traslado. Foto Ilustrativa (msp/cortesía)

“Esta mañana, el Centro de Operaciones del Servicio Nacional de Guardacostas recibió una alerta de un naufragio, por lo que se envió una embarcación a 126 millas náuticas de Golfito para que atendiera el incidente recibido”, detalló Seguridad Pública.

Una vez en el lugar, los oficiales ubicaron a una persona herida de gravedad y a otras dos fallecidas.

La embarcación realizó el rescate inmediato y determinó que dos de los hombres se encontraban sin signos vitales, mientras que el tercero fue auxiliado en el sitio. Posteriormente, se coordinó con Guardacostas para la entrega formal de los cuerpos a las autoridades judiciales.

Los fallecidos fueron trasladados hasta la marina de Golfito, donde agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la zona realizaron el respectivo levantamiento. De forma preliminar, las autoridades señalaron que ambos cuerpos presentaban múltiples quemaduras.

LEA MÁS: Así reaccionó Jeremy Buzano cuando juez describió con detalle como desmembró con mucha paciencia el cuerpo de Nadia

Las víctimas fueron remitidas a la morgue judicial para la realización de las autopsias mientras que el sobreviviente fue trasladado al Hospital de Golfito para recibir atención médica.

Hasta el momento, ninguna de las personas ha sido identificada oficialmente y el caso permanece en investigación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
cabo matapalocuerpososaguardacostasdos fallecidosahogados
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.