Tragedia en el mar: Turista muere ahogado tras ser arrastrado por la corriente

Cruzrojistas lucharon por salvarle la vida durante casi 40 minutos

Por Silvia Coto

La mañana de este domingo se registró una nueva tragedia en las costas guanacastecas luego de que un turista falleció al ser arrastrado por la fuerte corriente del mar.

El hombre falleció ahogado en la playa Foto: Cruz Roja, ilustrativa

La emergencia se dio en Cabo Velas, en Santa Cruz.

Testigos lograron sacar a la víctima del agua al percatarse de que estaba en problemas y solicitaron ayuda a la Cruz Roja.

Al hombre lo llevaron hasta la orilla y le realizaron maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP) por casi 40 minutos, pero pese a todos los esfuerzos fue declarado fallecido.

Trascendió que el hombre sería un adulto mayor, extranjero.

Las autoridades se encuentran en el sitio realizando el levantamiento del cuerpo.

