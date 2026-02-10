Sucesos

Tragedia en Guacimal: trailero fallece quemado cuando volvía al hospital donde estaba su madre

El conductor del tráiler falleció tras volcar y quedar atrapado en el vehículo que se incendió

Por Silvia Coto

Un hombre identificado como Jesús Jiménez Ávila falleció la madrugada de este martes luego de que el tráiler que conducía se volcara y se incendiara en Puntarenas.

El accidente ocurrió frente al restaurante Monteverde, contiguo al puente de Guacimal, en Pitahaya de Puntarenas.

El Cuerpo de Bomberos informó que la emergencia fue reportada a las 2:13 a. m.. Al llegar al sitio, los equipos encontraron el vehículo envuelto en llamas y, una vez controlado el fuego, hallaron el cuerpo del conductor dentro de la unidad.

Unidades extintoras de Bomberos y la de Materiales Peligrosos se desplazaron al sitio para analizar el derrame de diésel. Foto: Bomberos.
Bomberos atendió el accidente y una persona falleció dentro del vehículo. Foto: Bomberos. (Bomberos/Bomberos)

Según información preliminar, el joven había solicitado permiso para regresar y visitar a su madre, quien se encontraba delicada de salud y hospitalizada, cuando ocurrió el fatal accidente.

Las autoridades indicaron que el furgón transportaba cloro granulado, un material químico corrosivo, lo que agravó la emergencia y obligó a los cuerpos de rescate a extremar las medidas de seguridad durante las labores de control del incendio.

El conductor regresaba de Guanacaste al momento del vuelco. Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y mantienen la investigación para determinar las causas del accidente.

