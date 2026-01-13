Tragedia en Juan Viñas: señora de 93 años falleció tras caer de 5 metros a un río

Una emergencia es atendida en Juan Viñas de Cartago, donde una mujer falleció y dos personas resultaron heridas de gravedad.

La emergencia se da 500 metros al oeste y 100 al norte de la Panadería Belén en Naranjo de Juan Viñas.

La señora de 93 falleció al caer al río. (Cruz Roja/Cortesía)

La Cruz Roja informó que se reportó la precipitación en caída libre de dos personas hacia un río desde una altura aproximada de cinco metros.

Según el informe preliminar de la Benemérita, al llegar al sitio, los cruzrojistas valoraron a tres pacientes. Dos de ellas fueron trasladadas en condición urgente al Hospital William Allen, mientras que una mujer adulta mayor, de 93 años, fue declarada sin signos vitales en el lugar.

Para la atención de esta emergencia, la institución despachó cuatro vehículos, entre unidades básicas, soporte avanzado y equipos de rescate, debido a las condiciones del terreno y la complejidad del operativo.

Las autoridades judiciales deberán ahora realizar las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió este trágico suceso.