Sucesos

Tragedia en la Interamericana Sur: dos muchachas mueren en choque, conductor al parecer iba borracho

Dos mujeres, de 20 y 23 años, fallecieron tras un violento accidente de tránsito ocurrido en la Interamericana Sur

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Dos mujeres jóvenes perdieron la vida la madrugada de este jueves en un accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera Interamericana Sur, el conductor involucrado, al parecer, estaba bajo los efectos del alcohol.

Los hechos ocurrieron en Sagrada Familia, en Pérez Zeledón.

Las mujeres fallecieron en el sitio del accidente. (Silvia Coto)

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte del accidente ingresó pasadas las 2 a.m. Al parecer, ambas víctimas se desplazaban en una motocicleta en sentido norte-sur cuando fueron impactadas por un vehículo que intentaba incorporarse a la carretera.

Producto del fuerte choque, las dos ocupantes de la motocicleta fueron declaradas sin signos vitales en la escena por los cuerpos de emergencia que atendieron la situación.

Las fallecidas fueron identificadas por agentes judiciales como una mujer de apellido Cisneros, de 23 años, y otra de apellido Castillo, de 20 años. Sus cuerpos fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

En relación con el caso, el OIJ detalló que el conductor del vehículo involucrado, un hombre de apellido González, de 69 años, fue detenido por oficiales de la Policía de Tránsito y puesto a las órdenes del Ministerio Público. Según detallaron las autoridades, al sospechoso se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual arrojó resultado positivo.

El caso continúa en investigación por parte de agentes del OIJ de Pérez Zeledón para esclarecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
interamericana surconductor borrachofallecidasaccidente
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.