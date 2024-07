Tragedia se llevó las ilusiones de familia que estrenaba su casita

Una familia vecina de Dulce Nombre de Nicoya, Guanacaste, tenía siete meses de haber estrenado una casa gracias al bono de vivienda, sin embargo, la ilusión fue apagada por culpa de un incendio que les destruyó todo.

En la casa vivían tres niñas de dos, ocho y nueve años; así como un chiquito de diez años; además de los padres de los menores.

La familia lo perdió todo por culpa de las llamas. Foto: Winny Duarte

La fatalidad ocurrió la tarde de este domingo 28 de julio, en ese momento no había nadie en la vivienda.

Winny Duarte, mamá de los menores, señaló que no pudieron rescatar nada y agradece la ayuda que les puedan brindar.

“Cerca de mi casita vive una tía y la noche de este domingo nos quedamos mis dos hijas pequeñas y yo, otra de mis hijas se quedó en la casa de mi mamá y el niño en la casa de la otra abuelita para estar con él porque está muy afectado”, expresó esta mamá.

Al momento de la emergencia no había nadie en la casa. Foto: Winny Duarte

Mencionó que no saben qué pudo ocasionar esta emergencia.

“Había salido con mi bebé y mi esposo a hacer unos mandados, los otros niños los dejé en la casa de mi tía, cuando regresaba del centro de Nicoya me llamaron y me dijeron lo que había pasado, no teníamos nada que hacer, todo lo perdimos”, mencionó la afectada.

La casa tiene siete meses de construida, pero las llamas destruyeron paredes y demás. Foto: Winny Duarte

LEA MÁS: Incendio en fábrica de colchones desató un infierno que arrasó con todo

Esta madre de familia contó que ha sido de esta comunidad y hasta hace unos meses disfrutaban la bendición de tener un techo propio.

“El lote me lo regalaron para construir la casa con un bono, antes nosotros alquilábamos, pero era muy duro, porque mi esposo trabaja en el campo y tenemos niños pequeños, también estuvimos un tiempo viviendo en la casa de mis papás, pero era complicado porque éramos muchos y ahora estábamos felices por tener una casita, pero ahora pasó lo que pasó”, expresó esta mamá.

Usted puede ayudar a esta familia con cualquier monto económico al Sinpe Móvil: 6089-2223 a nombre de Winny Duarte Flores.